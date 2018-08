Belako: «No podríamos trabajar sin libre albedrío» Lander Zalakain, los hermanos Lore Nekane y Josu Ximun Billelabeitia y Cris Lizarraga. Tras la cancelación de su concierto junto a Fermin Muguruza, Belako actúa mañana en La Flamenka invitado por los Piratas JUAN G. ANDRÉS Viernes, 17 agosto 2018, 07:52

Cuando concluya el presente año, Belako habrá ofrecido medio centenar largo de conciertos por medio mundo. Literalmente. El 16 de febrero presentaron su tercer disco largo, 'Render Me Numb, Trivial Violence', en el Euskalduna de Bilbao y desde entonces no han parado: no sólo han actuado en las principales ciudades del Estado, sino que han pasado por festivales como el SWSX de Austin (Texas), el Vive Latino de México, el Primavera Sound de Oporto o el Finsbury Park de Londres, además de su exótica incursión en Filipinas.

Tras la dolorosa cancelación del concierto que en junio debían ofrecer junto a Fermin Muguruza en el Polideportivo de Anoeta, mañana por la noche los de Mungia actuarán en La Flamenka invitados por Donostiako Piratak en un programa doble que abrirá el donostiarra Iñigo Serrulla. Después, los vizcaínos viajarán a Bolonia, Manchester, Glasgow, Birmingham y Hamburgo, entre otras ciudades europeas.

Proyección internacional

Cris Lizarraga, Lander Zalakain y los hermanos Josu Ximun y Lore Nekane Billelabeitia tienen acuerdos con El Segell del Primavera Sound, discográfica del famoso festival catalán con el que han coeditado el nuevo disco, y también con Pias, distribuidora internacional de Nick Cave, Pixies y Oasis, y United Talent Agency, empresa británica que representa a bandas como Muse o Pink Floyd. La proyección internacional es una de las apuestas más irrenunciables de Belako, que no tiene miedo de perder su independencia en el camino.

«Con el tiempo hemos vivido un proceso de concienciación a través de las letras»

«No creo que eso vaya a pasar. Justamente para preservar esa independencia es por lo que llegamos a acuerdos siempre desde la coproducción y con la premisa de que toda la música y el arte, incluso los plazos de publicación de los discos, estén bajo nuestro control. Todas las decisiones creativas son nuestras, pero queremos progresar en el extranjero y no tenemos la capacidad de hacerlo solos. Por eso nos asociamos a firmas importantes, pero en lo creativo queremos mantener el libre albedrío sin el que no podríamos trabajar», asegura Lizarraga.

«Aún estamos creciendo y buscando nuestro lugar dentro de la música»

La teclista y cantante de Belako apunta que para el siguiente disco le gustaría que hubiese un «progreso real» también en la «calidad de vida» del grupo y que sus miembros tuvieran el calendario de actuaciones con la suficiente antelación para llevar «un ritmo de vida estable y no estar tan sometidos a hacer tantos bolos y tantas cosas». «Ahora todo lo que hacemos a nivel internacional es promoción, promoción y promoción, y nos gustaría que deje de ser todo sembrar para comenzar a recoger también. Y tener tiempo para ensayar, vivir y hacer otras cosas que luego podamos utilizar para nuestra música», sugiere. ¿Tienen miedo a quemarse? «Bueno, difícilmente viviremos algo tan salvaje como la gira mundial del año pasado -30 conciertos en ocho países- pero después de algo tan loco es probable que podamos con todo lo que nos venga porque ahora sabemos lo que conlleva».

Toma de conciencia

El grupo define 'Render Me Numb, Trivial Violence' como una crítica contra una sociedad que parece inmunizada a la violencia que reflejan los medios. Sus canciones abordan cuestiones como el machismo, la religión o la crisis de los refugiados. Según apunta Lizarraga, con el tiempo han vivido un «proceso natural de concienciación social a través de las letras». «No hemos ido a buscarlo, nos ha salido así y al final el disco guarda cierta coherencia al tratar temas que nos preocupan y que tienen un punto en común: la violencia simbólica. Nos solemos fijar más en la violencia física, pero la simbólica no es tan palpable y vivimos con ella todos los días. Me refiero al constante bombardeo de imágenes violentas, no sólo en televisión, sino también en aquella publicidad o marketing que moldea nuestros gustos haciéndonos creer que somos libres cuando no lo somos», añade.

Preguntada por qué les ha hecho tomar conciencia, Cris responde que tiene que ver con «el momento actual que vive nuestra generación, que ya no acepta las cosas como nos vienen dadas, sino que intentamos pensar por qué se producen determinados fenómenos y en qué medida deberían ser cambiados». Además, considera que no mucha gente de su edad tiene la «visibilidad» que proporciona un grupo de música, por lo que sienten una «responsabilidad» a la hora de poner la lupa en algunas cuestiones, eso sí, dejando de lado el «toque aleccionador» de cierta canción protesta.

Lo íntimo y lo público

«Aún estamos creciendo y buscando nuestro lugar dentro de la música. Procuramos que cada canción tenga un estilo diferente y nos parece importante que las letras tengan contenido y carga, con reflexiones sobre lo personal y lo social, ya que al final lo íntimo y lo público se retroalimentan», proclama la cantante de un grupo que también avanza en materia sonora.

Según han dicho ellos mismos, 'Render Me Numb, Trivial Violence' tiene «más ruido» y suena «más sucio y orgánico» que trabajos anteriores. «Hasta ahora en las grabaciones de Belako notábamos una diferencia muy grande entre el sonido del grupo en directo, que es más visceral y va más a la yugular, y el sonido del estudio, que tiene más capas y mucha más producción. 'Render Me Numb' lo grabamos en el estudio analógico de Iñigo Irazoki, que sabe cómo nos gusta sonar y nos dio la oportunidad de fundir esas dos dimensiones del grupo y que no quedasen tan diferentes. De ahí que el sonido sea más crudo. Es un disco que quizá sea experimental en la composición, pero en el proceso de grabación y producción es más sincero y directo», sostiene.