El Banco de Alimentos de Gipuzkoa y la AA VV de Amara Berri protagonizarán el tradicional cañonazo de la Semana Grande de San Sebastián

Ya queda menos para la Semana Grande de San Sebastián. Este año contará con nuevos escenarios y se celebrará por todo lo alto la 60 ... edición del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales. También destaca que el Banco de Alimentos de Gipuzkoa, galardonado con la Medalla al Mérito Ciudadano de la ciudad, y la Asociación Vecinal de Amara Berri protagonizarán el día 9 de agosto el tradicional cañonazo que dará pasó a ocho días de actividades para todos los públicos.

El alcalde San Sebastián, Eneko Goia, y el concejal de Cultura, Euskara y Turismo Jon Insausti, han dado a conocer este lunes desde los Viveros de Ulia el grueso del programa preparado por Donostia Kultura Festak y que se puede consultar pinchando aquí. El regidor ha destacado que «será una Aste Nagusia que incluirá 387 actividades en 34 espacios diferentes de la ciudad, en las que participarán alrededor de 2.400 profesionales de diferentes ámbitos culturales y deportivos».

La gran novedad este año será la actuación de la comparsa de gigantes de Donostia con los grupos de Castellers de Euskal Herria y Lleida. Esta actuación tendrá lugar el día 15 de agosto.

También será un protagonista de excepción el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales que cumple 60 ediciones. Se ha preparado una edición muy especial, una gran celebración de pólvora, luz y color, y con una lista de casas pirotécnicas participantes compuesta por pirotecnias que han sido galardonadas en los últimos años con alguno de los premios del concurso. Además, el espectáculo piromusical que cerrará la Aste Nagusia será especial y contará con la interpretación de tres temas musicales en directo, a cargo de Izaro, Janus Lester y la Txaranga Joselontxos. A continuación, un espectáculo láser sobre la bahía con una actuación DJ: una experiencia visual y sensorial única, para finalizar la Aste Nagusia 2025.

Pero no hay que olvidar que la Aste Nagusia no sería lo que es sin los habituales clásicos que no faltarán a su habitual cita.