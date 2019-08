El arte plástico también tiene su hueco en fiestas Las artistas exponen su obra todas las tardes en el paseo de La Concha. / USOZ Varios niños participaron ayer en el taller de pintura impartido por 'Mujeres Creando Arte' en el paseo de La Concha ANA CHUECA Miércoles, 14 agosto 2019, 10:06

Un poco de pintura y un lienzo sobre el que pintar. Poco más hace falta para crear arte, explorar los colores y entrenarse en la expresión artística. La imaginación es el único ingrediente que falta en esta mezcla. Y los más pequeños tienen de sobra. Así lo demostró la media docena de niños, entre seis y diez años, que participaron en el taller 'Mimemu, pintando un mural en papel de embalar' que impartió ayer Maritxu Intxausti en el paseo de La Concha, a la altura de los relojes.

El curso abierto a todo el público, sin importar la edad y sin inscripción previa, forma parte del ciclo 'Mujeres creando Arte' de la plataforma KA, Kultur Alternatiboa, que se celebra por primera vez en Semana Grande. Cada tarde, desde las 16.00 horas aproximadamente, cuatro artistas de la plataforma, Maritxu Intxausti, Rosario Cornejo, Daniela Mejías y Gladis López, muestran su obra y organizan un taller para acercar las artes plásticas a la gente, pero sobre todo a los más pequeños. En principio los talleres organizados por KA estaban dirigidos a niños y adultos, o al menos «para que compartieran un momento y disfrutaran del arte juntos», pero al final fueron los niños los que más se lanzaron. «A los adultos les cuesta más soltarse», apuntó Maritxu Intxausti, mientras aplaudía el paisaje que uno de los pequeños había dibujado.

Entre estos, pintando unas cartulinas colocadas en el suelo a modo de mural, estaban Ander, de nueve años, y su ama Olatz. Mientras el pequeño mostraba sus manos llenas de pintura morada, la madre comentaba lo encantada que estaba con la actividad: «A los que tenemos niños nos arregla la tarde. Aprenden, se descubren y experimentan. Y a la vez están controlados. La monitora está todo el rato con ellos. Se agradece mucho este tipo de actividades, sobre todo porque no hay que apuntarse, el cupo no se llena y no hay que traer ningún material».

Resguardadas a la sombra de los árboles, porque no disponían de ninguna otra infraestructura, el resto de compañeras de la plataforma KA mostraban su arte, mientras Maritxu se encargaba del taller. Rosario Cornejo Vidal, de estilo surrealista y colorido, también participó en la exposición 'Puertas' que mostraba 47 puertas creadas por distintos artistas en homenaje a cada una de las mujeres asesinadas por violencia machista e 2018. El estilo de Daniela Mejías fluye a través de las mandalas que pinta según el significado del color. Este será precisamente el tema del taller que se impartirá hoy. Mañana y el viernes Gladys López enseñará a los pequeños a pintar paisajes con los dedos.