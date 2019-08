Alta cocina en Miramar El jurado formado por celebridades de la gastronomía evalúa las tortillas finalistas de la pasada edición. / MICHELENA El concurso de tortillas 'Contigo en la Playa', uno de los más esperados de la Aste Nagusia, se celebra el lunes | IÑIGO PERAL Sábado, 10 agosto 2019, 10:55

Conociendo el nivel y la reputación de los miembros del jurado del Concurso Internacional de Tortillas 'Contigo en la Playa', difícilmente se podría imaginar que se trate de un concurso meramente popular. En su 37ª edición, contará de nuevo con la presencia de cocineros laureados como Pedro Subijana, Martín Berasategui o Hilario Arbelaitz, respaldados por Elena Arzak, toda una incorporación de lujo, y acompañados además por otros chefs de prestigio como David de Jorge o José Juan Castillo.

Un tribunal de gala repleto de estrellas Michelin al que se le sumará el refuerzo de otros profesionales del mundo de la gastronomía, entre los que nunca faltan cocineros, hosteleros o patrocinadores del certamen. Y es que para degustar y evaluar adecuadamente como mínimo 300 tortillas -en ediciones pasadas se han llegado a alcanzar las 900-, el jurado necesitará ayudantes y colaboradores. Todos ellos formarán un jurado ágil, variado y de gran criterio gastronómico al mismo tiempo.

En el concurso de este año se premiarán las diez mejores tortillas. Y entre esa decena, la más destacada. Los diez mejores concursantes serán reconocidos y obsequiados con un pase para la Talasoterapia La Perla, un lote de tres sartenes cortesía de Promociones Haizea, un estuche y un delantal de la reconocida marca catalana Caldos Aneto y una orquídea de Viveros Ducasse.

A su vez, el concursante que reciba el primer premio será recompensado con un viaje de una semana a la isla de Tenerife para dos personas, con el billete de avión y con el alojamiento en un hotel de cuatro estrellas incluidos.

A pesar de ello, como en todo concurso de carácter popular, el propósito no es otro sino que cada participante utilice sus mejores técnicas y trucos para presentar su tortilla ideal. Con cebolla o sin cebolla, con aceite de oliva o de girasol, más o menos jugosa, cuajada o poco cuajada, con pimientos, con txistorra... En cualquier caso, la intención es que no haya dos ejemplares iguales entre todas las que se presenten, y que al igual que otros años, se desplieguen una variedad de recetas y singularidades características de cada concursante. En definitiva, que el jurado no lo tenga nada fácil en su toma de decisión.

Sin tope de participantes

Todo aquel que desee mostrar sus habilidades culinarias para con la tortilla lo podrá hacer el lunes a partir de las 12.00 en el Palacio Miramar. Desde dos horas antes, los participantes podrán entregar a los componentes de la organización los ejemplares que tomarán parte en la contienda, los cuales deberán llevarse ya cocinados y preparados desde casa.

El concurso no tendrá límite de participantes. Es uno de los eventos más esperados y tradicionales de la Aste Nagusia, que congrega desde hace décadas a concursantes venidos de diferentes zonas del entorno de la capital guipuzcoana, e incluso de distintos puntos de Iparralde.

La dificultad y la exigencia son máximas, teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de los participantes de otros años. Concluir entre los diez primeros es todo un reto para muchos concursantes, pero a la vez un resultado muy meritorio. El listón está muy alto todos los años.

Las claves del éxito

El año pasado, el primer premio llegó desde Lasarte-Oria, de la mano de Maite Osa. La zumaiarra y residente en Lasarte-Oria, toda una experta en la obtención de primeros premios de concursos gastronómicos, reveló que el secreto para hacer la mejor de las tortillas «es poner muchas ganas y, por supuesto, tener un buen producto». Conquistó al jurado con una tortilla con buen aspecto y con mejor sabor, y Martín Berasategui reveló que su número, el 115, era la mejor tortilla.

El certamen, organizado en el marco del programa 'Contigo en la Playa', es el que reúne a más donostiarras durante la Aste Nagusia. No obstante, a lo largo de toda la semana serán muchos los eventos del programa festivo que tendrán la cocina como protagonista. La Semana Grande agrupa cada año diversas actividades en las que se muestra de forma patente el gran potencial gastronómico que nos rodea.