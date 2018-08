Golden Apple Quartet: «Al aire libre el ambiente es aún más desenfadado» Loyola Garmendia y Edu Errondosoro prefieren «la fina ironía al ataque directo». / MÓNICA RIVERO Golden Apple Quartet Vuelven a la Semana Grande con una 'Gran selección' MIKEL G. GURPEGUI Martes, 14 agosto 2018, 07:20

Llevan 32 años repartiendo por el mundo buen humor y excelente música vocal. Los donostiarras Loyola Garmendia y Edu Errondosoro, desde el primer día en el Cuarteto de la Manzana Golden, juegan mañana en casa.

- Habéis actuado en todo tipo de sitios. ¿Hacerlo (el 15 a las 2330) en una plaza como la de Cataluña y en fiestas es diferente?

- Edu Errondosoro: Los dos somos de Gros y hemos jugado toda la vida en la plaza de Cataluña. Será la segunda vez que actuemos en Semana Grande. La anterior fue en el Puerto.

- Loyola Garmendia: En las actuaciones al aire libre el ambiente es algo más desenfadado, aún más suelto, pero en nuestros conciertos suelen poner sillas. Y los niños, que parece que van a dar mucha guerra, se quedan quietos y callados. Es digno de verse.

- En 32 años sin parar su anecdotario será inmenso.

- L. G.: Una vez me agaché y, ¡ras!, se me rompió el pantalón. Yo no me di cuenta, pero estos se morían de risa. Al meterme dentro, el técnico me pegó un esparadrapo negro en el culo. La gente se dio cuenta de que algo pasaba y se reía, algunos no sabían por qué, pero el cachondeo se contagiaba. Tantos años de profesión y al final cuando más hago reír es cuando se me rompe el pantalón...

- E.E.: Hemos tenido caídas y heridas en directo, al chocarte con elementos del escenario o hacerte un corte con la pandereta. Y sigues sonriendo, aunque sangres, claro. Le echamos mucha sangre.

- L. G.: Yo he actuado con el pantalón de un camarero. En el último momento descubrimos que se había escurrido del portaesmoking y se había quedado en casa. Así que recurrimos a un camarero con un pantalón de mi talla.

- E. E.: Se pasó toda la actuación sin currar, fumando en calzoncillos (risas).

- ¿En qué ha cambiado el Golden Apple Quartet desde sus comienzos en 1986 a ahora?

- E. E.: Somos más viejos, no más sabios.

- L. G.: Nosotros somos iguales pero recibimos pedidos diferentes.

- E. E.: Llevamos dos años colaborando con 'No es un día cualquiera' de Radio Nacional haciendo cada semana una canción a medida para ilustrar su tertulia.

- L. G.: Hemos hecho canciones de encargo hasta sobre el glaucoma del ojo. Y trabajamos mucho participando en muchos eventos.

Cuatro clásicos ¿Helado? Derecho (Loyola) o de avellana (Edu) Los fuegos, desde... El paseo de los Curas (E.), el Resaca o un barquito (L.) El mejor momento de la Semana Grande... El artillero con Sonakay (E.) o la actuación de los Golden (L.) Y el peor momento... Cuando me agobia la gente (L.) o cuando llueve (E.)

- ¿Su humor blanco, en esta sociedad más resabiada, no parece cada vez más ingenuo?

- L. G.: Siempre nos han tachado de blancos, de no ser más incisivos.

- E. E.: Pero no nos sale, no nos gusta faltar a nadie. Preferimos la fina ironía al ataque directo.

- No hay nadie como vosotros, el eslabón perdido entre Los Xey y Los Luthiers.

- L. G.: Sí. De hecho, primicia, estamos pergeñando para el curso que viene un proyecto con Xabier Zabala sobre la vida de Los Xey. Sería un espectáculo en el que cantaríamos sus canciones tal y como eran. De 150 canciones de Los Xey que hemos escuchado hemos seleccionado 40 y aún tenemos que bajar a 20. Es que eran muy buenas... Queremos implicar a las bandas de los pueblos y los ayuntamientos.

- ¿Soléis vivir la Semana Grande?

- E. E.: Ya no vivo en Donosti. Vengo en moto y aparcar es dificilísimo. Suelo acercarme a algún concierto, pero lo de venir a ver los fuegos y tomar un helado, digamos que ya lo cumplí.

- L. G.: Yo en cambio soy un ñoñostiarra clásico. Me pongo un jersey al hombro y me voy a ver los fuegos al bar Resaca, en la cuesta de Miraconcha. Y después, un gin-tonic. El resto de actividades la verdad es que ahora no las uso.

- Resulta incómodo moverse estos días.

- L. G.: Sí, es excesivamente popular. Esa sensación de que nos han invadido... Verte rodeado de tanta y tanta gente que no conoces en algún momento te hace sentir como de fuera.

- ¿Qué nos espera mañana en la plaza de Cataluña?

- L. G.: Un rato divertido. Traemos 'Gran selección', un espectáculo que hemos preparado este verano con las mejores canciones de los 32 años de los Golden.

- E. E.: Dura cinco minutos, porque como no tenemos canciones buenas... (risas)