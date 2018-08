¡Para hacer afición!

Si algún aficionado no pudo asistir ayer a la corrida en Illunbe, le recomendamos que busque una grabación de televisión o que bucee en los portales para buscar el resumen de la corrida o de las faenas de Enrique Ponce y Roca Rey. Fue un gran espectáculo taurino, una grandiosa corrida de toros con la posibilidad de poder degustar la mejor faena del maestro Ponce en esta plaza y quizás en muchas otras desde hace tiempo, al mismo tiempo que la frescura, el arrojo, la valentía, el riesgo pero también la torería y el saber hacer de Andrés Roca Rey. A las doce del mediodía las tres cuadrillas sortearon los seis toros de Victoriano del Río y se enchiqueró la corrida. A eso de las cuatro menos cuarto de la tarde llegó un parte médico del Hospital de Gipuzkoa por el que Cayetano Rivera se caía del cartel. Imposibilidad de buscar un sustituto en dos horas; se deja en un mano a mano, se llama a Baiona al matador Jeremy Banti para actuar como sobresaliente; se acoplan las cuadrillas y a las seis comienza la corrida. Los toros no fueron nada fáciles. Había que enseñarles y mandarles al principio de la faena pero luego se entregaban, humillaban, repetían. No fueron de esos toros sosos y dóciles que siempre pensamos torean las figuras. Y en la plaza, dos toreros de estilos tan diferentes, pero tan necesarios para mantener nuestra Fiesta. Ponce: ayudados semigenuflexos, profundos naturales, redondos encadenados, vistosas trincherillas, largos pases de pecho, solemnes molinetes, lentos 'cartuchos de pescao', grandioso abaniqueo. Maestría. Roca Rey: Cambiados por la espalda de pie y de rodillas, en redondo largos, naturales de frente, circulares y circulares invertidos , rotundos molinetes, péndulos, ceñidas manoletinas, desplantes. Valor Seco.