1968: Entre Carmen Sevilla y Urtain José Manuel Ibar 'Urtain', estrella de boxeo de la época, llenó el Velódromo. / KUTXATEKA / FONDO MARÍN / PACO MARÍ Sábado, 18 agosto 2018, 10:02

El caso no parecía revestir importancia y en DV abordaron inicialmente con juegos de palabras la noticia de que el maestro Gorostidi, director del Orfeón Donostiarra, guardaba cama: «Por lo visto, algunas semicorcheas han quedado sostenidas en el hígado, siendo la clave de su mal el no poder acompasar el ritmo de sus funcionamiento. (...) Para la víspera de la Virgen esperamos ver a Juan Gorostidi en el coro de Santa María (...)» (DV, 11-VIII- 1968).

No pudo ser. Apenas unas horas antes de la Salve se conocía su fallecimiento. «No tenemos palabras para expresar nuestro dolor, sobre todo cuando nadie podía pensar en tan fatal desenlace. El Orfeón Donostiarra está de luto. a ciudad de San Sebastián también lo está. Y lo está la música universal (...)» (DV, 15-VIII-1968).

De mantecado Fuegos empatados El Concurso Internacional de Fuegos Artificiales vivió en 1968 su segunda edición, aún con dos noches de la semana sin lanzamientos. El jurado repartió el primer premio 'ex-aequo' entre Pirotecnia Úbeda y los portugueses Fernándes & Filhos.

El fallecimiento del maestro Gorostidi oscureció la Semana Grande de hace medio siglo. Los orfeonistas hicieron de tripas corazón y le dedicaron una especialmente emocionada Salve «bajo la dirección del subdirector maestro Ayestarán».

Aquella Aste Nagusia tuvo otros nombres propios por motivos más alegres. Recordemos siete. Uno, Carmen Sevilla, quien protagonizó varias actuaciones en La Perla «acompañada por la orquesta dirigida por su marido, Augusto Algueró, quien también se hizo acreedor de grandes aplausos en cada una de sus intervenciones». Dos, Pinito del Oro, la mejor trapecista de todos los tiempos, entonces triunfando aquí dentro de la carpa del Circo Price.

Tres, el boxeador Urtain, que llenó el Velódromo (aún sin cubierta) de aficionados para ver cómo tumbaba a su rival, el argentino Mario Miranda, en el segundo asalto. Cuatro, el jinete Román Martín, que, ya en pugna con su eterno rival Carudel, ganó a lomos de 'Adar II' el Gran Premio de San Sebastián, la máxima prueba del Hipódromo hasta que al año siguiente se asentase la Copa de Oro.

Cinco y seis, el torero Antonio Ordóñez y el picador Alfonso Barroso. Crítica de Txomin en EL DIARIO VASCO (16-VIII-1968): «Si bien durante el transcurso de la corrida las nubes amenazaron con regarnos, lo eclipsó un gran torero, Antonio Ordóñez, quien nos obsequió con lo mejorcito del repertorio taurino ortodoxo; y aún más, vimos en el cuarto toro un tercio de varas de antología, del que se recordará durante muchos años. (...) ¡Qué maestría la de Ordóñez para colocar la res!; y ¡qué maestría también la del picador al citar, sujetar y picar! Se llama este extraordinario picador Barroso, quien escuchó una clamorosa ovación».

Y siete, María Cristina Brunet. ¿No les suena? Pues entonces era Miss Biarritz y se impuso en la elección de Miss Costa Vasca 1968, que formó parte del programa de la Semana Grande. La elección, En el marco del V Salón Sindical de la Elegancia, se hizo en Gudamendi y a las 11 de la noche fue la proclamación en una fiesta con dos orquestas en la terraza del Ayuntamiento. La entrada con consumición del cava patrocinador costaba 125 pesetas y «se exigirá correcta indumentaria». A la misma hora, para un público más general, empezaba la habitual verbena en el Paseo Nuevo.

Sopas de ajo

La noche del 14 al 15 de agosto se vivió en las sociedades entre la entrada excepcional de las mujeres y la ingesta de sopas de ajo. Así lo contaban en nuestro periódico hace cincuenta años...

«La Parte Vieja registró una extraordinaria animación. No faltaron las cenas en las sociedades populares y gastronómicas, ni en los restaurantes. La cena oficial se celebró en Gaztelubide, con asistencia de las primeras autoridades. Luego, como es costumbre, las sociedades populares pudieron ser visitadas por las señoras. La fecha autoriza a que el sexo femenino -nada de débil- recorra las dependencias, husmee las cocinas, compruebe el estado de los cubiertos, etc. Salieron gratamente sorprendidas, como siempre. No faltaron sopas de ajo a primera hora de la madrugada. Parecía temprano, pero (...) no quedó ni una para muestra en dos o tres sociedades».