«Seguiremos siendo lo que hemos sido desde hace tanto, La Casa del Artista» 30 de julio, último día: primer día. Último para Luisa, primero para Eneko en Miracruz 18. / SARA SANTOS Ciudadanos Luisa Álvarez, Eneko Etxebeste De matigotxos, tintas Winsor y tubos Rembrandt de acuarelas... BEGOÑA DEL TESO Jueves, 2 agosto 2018, 07:04

Se jubila Luisa Álvarez Garmendia. De tan ocupada que estaba el lunes entre inventarios y llamadas de despedida, decía no sentir vértigo ni pena; nada. Solo sabía que junto a Eneko Etxebeste, el nuevo gestor, tendría que trabajar, también, el día de San Ignacio. Senderista nata por Aralar, Urbasa y Andia, este mes estará caminando por el Pirineo mientras que Eneko, fotógrafo, enmarcador, promotor artístico, empieza a aconsejar a 'artistas en construcción' y a aprender de los que ya están 'construidos'.

- Luisa, ya le has dado la alternativa a Eneko, pero contad, ¿existen discrepancias entre vosotros?.

- Una. Y grande. A él el bolígrafo le parece un material magnífico para dibujar. Yo siempre preferiré el lápiz.

- Por turnos, ¿Eneko?

- Podría hablarte de la experimentación con nuevos materiales, con herramientas que hasta ahora se habían destinado a otros usos. Podría recordarte que no hay nada como un Bic y al ritmo de aquel 'Bic naranja, Bic cristal; Bic naranja escribe fino, Bic cristal escribe normal', contarte que muchos creadores lamentan la desaparición del naranja. Pero dejémoslo en que dibuja fino, fluido y permite que la mano se mueva muy suelta; algo imprescindible para crear sobre el papel.

- ¿Luisa?

- El lápiz no ha perdido categoría en las Bellas Artes. No hay nada que iguale o supere al grafito. Nunca se acaba... hasta que se acaba del todo. Jamás te hará un borrón como puede provocártelo el bolígrafo. Acompaña el movimiento de tu mano y posee una increíble capacidad para los matices y el sombreado. Pero no creas por esto que digo que estoy en contra de la experimentación en Bellas Artes con materiales no habituales. De hecho, es verdad: los creadores jóvenes se atreven y mucho a jugar con bases, papeles y útiles.

500 pesetas Joaquín Álvarez Cabezas Era el bisabuelo de Luisa. Vino de Asturias a hacer la mili y le tocaron 500 pesetas en la lotería. Compró el local magnífico que regentaron las tías de Luisa en Narrika con Fermín Calbeton. Así empezó la historia de los Álvarez: Manuel (abuelo); Luis Álvarez Martínez, el gran pintor padre de Luisa y sus hermanos: José Manuel, José Ramón, Jokin e Iñaki. Antes de ser proveedores de artistas fueron drogueros.

- ¿Por ejemplo?

- Utilizar para el dibujo a plumilla plumas estilográficas. Verás, los artistas se van 'construyendo' poco a poco. Con el tiempo. Al principio, como es natural, tiran de materiales e instrumentos normales, comunes, pero luego, y a medida que cobran confianza, van descartando y eligiendo. Al final establecen una relación fortísima con 'su' pincel, su tubo de óleo o sus pastillas para acuarelas.

- Me pregunto cómo habéis conseguido 'salvar' este local mítico. Lo habitual es que acaben convirtiéndose en franquicias acristaladas y con expositores de metal...

- Hace ya dos años que yo (Eneko) me postulé para tomarlo en alquiler en algún momento. Hemos tenido la suerte (Luisa) de que quien lo ha comprado, sabedora de que había este interés en que no desapareciera como punto de venta, exposición, enmarcación y consejo de y sobre las Bellas Artes, ha apostado porque y para que así sea.

- ¿Innovarás algo, Eneko?

- Sí y no. Por un lado, si estamos repitiendo continuamente la expresión 'Bellas Artes' es porque no deseo que se convierta en otra cosa. Ni en una papelería ni en una boutique de objetos para escritorio ni en un kiosco. Pero por otra parte y dado que soy fotógrafo, la iré abriendo poco a poco a mi especialidad artística. Y también dedicaré un espacio y un tiempo al Arte para niños. Porque cada vez hay más demanda. Y porque hoy se empieza a ser artista a edad más temprana. Jugando.

- Hablando de eso, a muchos el nombre 'La Casa del Artista' nos imponía. Imaginábamos a Ameztoy, Goenaga, Zumeta, Chillida entrando aquí. O a grandes acuarelistas anónimos. Sabíamos que no era para nosotros, que no éramos... artistas.

- Tonterías (Luisa). Como ha pasado con otras muchas cosas, la idea de 'arte' se ha democratizado y expandido. Ha pasado con la música. Antes, si no eras buenísima no podías aspirar a cantar. Era el Orfeón o nada. Hoy existen decenas de corales donde disfrutar de tu pasión. ¿Por qué no vas a poder dibujar, pintar o serigrafiar? El arte es muchas cosas pero ante todo, un modo de expresarte.

- ¿Alguien me puede decir por qué hemos escrito arriba 'matigotxo'?

- (Luisa) Porque antes que La Casa del Artista fue Droguería Álvarez. Y además de añiles, almidón y ceras mi familia también vendía chucherías. Regaliz de palo, faltaría más.