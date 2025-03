«Antes, si salía de viaje llevaba herramientas; hoy, cojo el ordenador»

Begoña del Teso San Sebastián Domingo, 2 de marzo 2025, 07:21 Comenta Compartir

Vas a una calle tan interesante y sugerente como Escolta Real, llena de talleres, gimnasios, bares, motos, coches, gente y perruchos, para charlar con un mecánico y te lo encuentras, claro. En el número 59, pero es que además ahí, entre un Audi, un Focus y dos Mini custodiados por 'Koko', el perro-socio del lugar, se encuentra la mismísima sede del Consulado Oficial de Boca Juniors en Gipuzkoa. Sebastián, hijo de Daniel que fue taxista en Buenos Aires y de Olga, se va en junio al Mundial de Clubes de Miami en representación de sus 130 socios. Como arreglador de coches, a los 16 años ya había cambiado sus primeras pastillas de freno. Tiene un quad, para perderse por ahí, un Audi y otras máquinas. Tuvo una Vespa. Se la vendió a un amigo del alma antes de venirse para acá. Aterrizó primero en Belauntza. Recuerda que nevaba. Recuerda que allí arregló hasta tractores. Vive por el Seminario y se siente muy a gusto en Escolta Real. No es para menos.

– ¿En serio me dices que prefieres ese Audi que tienes ahí, ese del año 2000, a ese otro, ese último modelo?

– Pues sí, sin desmerecer los avances tecnológicos, de prestaciones y seguridad que se han desarrollado en estas dos décadas. Pero a pesar de aceptar que la electrónica revolucionó el mundo del automóvil, me siguen gustando los coches más rústicos. Bien hechos, pero bastante mecánicos. Y la mecánica, hoy por hoy (no sabemos hasta dónde nos llevarán los híbridos, los eléctricos...), no deja de ser pura cuestión de válvulas, pistones y cigüeñal.

– Ajá. Pero dices que ni llave inglesa llevas cuando te vas a una de esas concentraciones en Alicante o en Mallorca de los distintos consulados de Boca Juniors...

– Cierto. Pero nunca olvido en casa el ordenador, esta máquina que 'lee' el coche, sus sensores, sus chips e interpreta los chivatos de emergencia. Verás, los coches de hoy en día pueden ser inteligentes a tope (me encantan los Toyota, tan fiables, tan bien pensados en su diseño, en su motor, tan cómodos para desmontar) pero en según qué lugares, mejor uno que puedas arreglar con un martillo y abriendo la cubierta del motor. En las llanuras de Mongolia no te sirve este ordenador...

– ¿Dices eso porque te estás acordando de que pusiste a punto la autocaravana (histórica) con la que Los López se lanzaron a recorrer medio mundo saliendo de aquí cerca, del parking frente a la Universidad?

– De eso me acordaba, sí. Y de estar continuamente en contacto con ellos (Hernán, Paola...) por teléfono para solventar cualquier problema. Una vez, siguiendo mis instrucciones, cambiaron en China la correa del alternador.

– Eres bueno, tienes puntuación máxima (4,9) en Google y desde que viniste, desde que te llamaron del taller de Xabier en Belauntza, has pasado por Honda en Irura y arreglado camiones en Irun. Llegaste con el oficio muy aprendido, pero ¿cómo has evolucionado hasta abrir tu taller?

– Mirá, allá hacías un motor cada quince días. Aquí, directamente, lo cambias. Empecé como ayudante primerizo en un taller cercano a casa, de un amigo de mi padre, el taxista que conducía por las calles de Buenos Aires un Fiat Duna, un modelo que nunca tuvieron ustedes aquí. Allí aprendí a oír los ruidos de un coche, algo que aún hoy me sirve de mucho. Entiendo la avería casi antes de que me la cuente el ordenador. Aquí, me puse al día en el universo de la electrónica automovilística. Déjame que te diga algo sobre los coches de hoy.

«No hay vez que vaya a La Bombonera y no se me ponga la piel de gallina, pero no está el equipo como debería. Llegan los rivales y son capaces de lo impensable, plantearnos partido y plantarnos cara»

– Adelante.

– Los motores son cada vez más pequeños pero corren mucho, van muy 'volteados', a muchas vueltas. Es un hecho. Como lo es también que muchos ni rueda de recambio traen. Como también es un hecho que llegará un día en que el coche sea como un móvil: lo compras, lo usas, se estropea, lo tiras y te pillas otro.

– Suena algo triste. Sobre todo para quienes nos gusta pilotar. Mejor hablamos de fútbol, ¿no?

– Mejor, aunque no sé qué decirte. Mi, nuestro Boca, no está tan bien como debería. Presidido por Riquelme, el entrenador es Gago y a mí, personalmente, no me gusta su manera de entender el fútbol. Boca siempre ha sido un equipo aguerrido y temido. Hoy nos plantan cara en nuestro estadio, la mítica Bombonera.

– ¿Diferencias entre el fútbol de allá y el de acá?

– El fútbol, como los coches, ha cambiado muchísimo. La Liga española es muy física, muy rápida, los jugadores son auténticos atletas. El fútbol argentino sería otro si tuviera la economía de los clubes europeos. Nos es muy difícil mantener en nuestros equipos a los buenos. Hay que venderlos casi cuando están en las divisiones inferiores. Europa nos los compra y los árabes empiezan a buscar en nuestras canteras.

– Vuestro consulado es también lugar de acogida para argentinos que se vienen sin, acaso, apoyo familiar, sin amigos. Pero, ¿y si resulta que son de... ¡River!?

– Vaya pregunta. Nosotros no somos como vosotros y nuestros derbis son a muerte, pero ¿qué quieres? Fuera de la patria, argentinos somos todos.