En San Sebastián, los patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras La falta de una norma concreta de la DGT deja en manos de los municipios decidir en qué tipos de espacios pueden circular TERESA FLAÑO Sábado, 29 septiembre 2018, 08:25

Hoverboard, segway, monociclos y, sobre todo, patinetes eléctricos son cada vez más habituales en las aceras y carriles bici de las ciudades. Su 'boom' es fácil de comprender: adquieren un velocidad notable -la media oscila entre los 25 y 35 kilómetros, pero algunos alcanzan lo 40-, no son contaminantes, resultan muy fáciles de guardar y su coste no es demasiado caro -los hay desde poco más de 100 euros, aunque el precio medio es de 350-450 euros-. Pero ya hay quienes hablan de invasión, sobre todo en las grandes capitales como Madrid, Barcelona o Valencia, donde se ha generado polémica.

Los patinetes eléctricos están dentro de la tipología de los vehículos de movilidad personal (VMP), un formato híbrido que no se considera ni vehículo ni peatón y que según determina la Dirección General de Tráfico, son los ayuntamientos quien deben regular su uso dentro del municipio y que por tanto son estos quienes deben decidir qué espacios pueden emplear. «Los VMP podrán ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local. La autoridad municipal podrá autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que considere necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al que destinan) para garantizar la seguridad de los usuarios», reza una instrucción que publicó la DGT hace un par de años.

También entiende que no son vehículos de motor y por tanto no requieren autorización administrativa para circular, es decir «no cabe exigir al usuario la titularidad de permiso o licencia de conducción». Al no ser considerado un vehículo de motor, los patinetes eléctricos tampoco tienen que estar obligatoriamente asegurados. En estos casos se recomienda a los usuarios suscribir algunos de los seguros de hogar que ya los incluyen en sus pólizas.

Algunos datos 25-30 kilómetros hor hora es la media de velocidad que alcanzan la mayoría de los patinetes eléctricos del mercado, aunque hay algunos que pueden llegar a recorrer hasta 40 kilómetros en una hora. El precio medio es de 350-450 euros por aparato, aunque los más sofisticados, con sillín extraíble incluido, pueden superar los 1.000 euros. Ventajas: Es un medio de transporte sencillo, relativamente barato, con una autonomía media de unos 20 kilómetros sin recarga -según los modelos-, no contaminante, fácil de guardar, adquiere una velocidad relativamente alta y también resulta divertido. Seguro: No es obligatorio. Se recomienda suscribir una poliza de seguro de horar que lo incluya.

Fue San Francisco la ciudad pionera en el uso de este transporte, y su ayuntamiento impidió provisionalmente la circulación y estacionamiento, aunque más concretamente a los que estaban gestionados por empresas de alquiler, hasta que no contó con una ordenanza que reguló su uso. Ahora, casi todas las capitales españolas están valorando adaptar sus normativas de movilidad a esta moda que parece que ha llegado para quedarse. También en las ciudades vascas.

Las aceras para los peatones

En Donostia, la situación parece controlada, pero ante la perspectiva de que en un futuro bastante cercano aumente su uso, también está estudiando cómo integrarlos, con un aspecto muy claro, como señala la delegada de Movilidad, Pilar Arana, «en ningún caso pueden circular por las aceras que, debe quedar muy claro, son para los peatones. Esa es nuestra premisa».

El hecho de que «han pasado de ser un juguete a un medio de transporte que puede ir a bastante velocidad, que no tienen seguro y que se encuentran en un vacío legal porque la DGT todavía no ha tomado una postura clara», ha llevado al Ayuntamiento donostiarra a estudiar su regulación porque ahora «es el sentido común de la persona que lo conduce el que marca su conducta sobre las aceras y los bidegorris. Hay que regularlo porque puede ser un vehículo bastante peligroso, amén de que aunque vaya despacio pueda causar inseguridad en los peatones a quienes hay que respetar. No sé si aquí va a ser tanta invasión como se dice, pero es verdad que en las aceras nos molestan y puede que en el bidegorri también. Para mí la prioridad absoluta es que desaparezcan de la acera y es en lo que estamos trabajando».

La ordenanza en la que se trabaja será general para todos los VMP, «pero antes de que se apruebe definitivamente es necesario tomar una decisión respecto a los patinetes, buscar una fórmula jurídicamente posible para controlarlos hasta que la ordenanza, que tiene un proceso administrativo largo, pueda aplicarse».

Además La normativa en las ciudades españolas

Así, en el Ayuntamiento donostiarra están trabajando a corto plazo, para emitir alguna instrucción jurídicamente valida que prohiba a esos vehículos y por la acera, y a largo plazo estudiando qué hacer con todos estos vehículos eléctricos que están proliferando.

Pero también hay que tener en cuenta que se trata de un medio de transporte no contaminante, «que puede tener unas referencias lejanas a nuestro discurso de movilidad, por ejemplo al coche eléctrico, que no es contaminante ni produce ruido, pero como no queremos un ciudad llena de coches eléctricos, tampoco de otros aparatos. Ojalá que los que opten por los patinetes sean aquellos que hasta ahora han utilizado el coche de combustible fósil. Todavía no hay datos, pero más parece que son personas que van andando o en bici. Como potenciadores de una movilidad sostenible tenemos que dar prioridad a aquellos que se trasladan dando pedales, que hacen una actividad física, que a aquellos que circulan con un artilugio a motor».

En Donostia, todavía no hay fecha para empezar a tomar esas primeras medidas respecto a los patinetes, antes de la normativa definitiva, y tampoco se ha indicado a los agentes de tráfico que llamen la atención a los usuarios.

La prioridad es dejar la acera como reducto para el peatón. «No hemos ganado la batalla a las bicicletas. En ningún caso queremos que circulen artilugios, vayan despacio o rápido. Les permitiríamos bajar al bidegorri en determinadas circunstancias, a menos de 25 kilómetros hora y no a 40 como pueden hacerlo algunos. Con bicis ya pasa en muchos casos que si se produce un incidente, y no hay Guardia Municipal, se marcha».

Higinio Otazu, portavoz de Kalapie, considera que «el Ayuntamiento debe dar solución a un problema que ha surgido con las nuevas tecnologías relacionadas con la movilidad. Es uno de tantos problemas que están apareciendo. Los municipios deben ponerse de acuerdo. No es sencillo, porque el poco espacio que existe hay que repartirlo entre más». Comenta que una postura más concreta surgirá en la reunión que se celebrará en Donostia el mes que viene de Conbici, la coordinadora estatal de asociaciones ciclistas.

En Irun, tampoco hay un apartado concreto en su ordenanza de circulación de peatones y vehículos referido a los patinetes eléctricos, pero están abiertos a estudiar el tema cuando la práctica se implante en la ciudad, cosa que de momento no sucede. «De momento tiene encaje en la ordenanza, pero es un poco pronto para adelantar si vamos a cambiarla», señalan fuentes municipales.

En Bilbao también se han planteado su regulación porque, como ha señalado su director municipal de Circulación, Transporte y Medio Ambiente, son conscientes del vacío legal que existe en la actualidad y pretenden abordar el tema en el foro de Movilidad Sostenible, un organismo que integra a grupos municipales y agentes relacionados con el objetivo desarrollar el Plan de Movilidad Sostenible, aprobado en junio que comenzará a funcionar este mismo otoño.

Como en el caso donostiarra, en el consistorio bilbaíno tienen claro que cualquier nuevo mecanismo regulador no debe ir en detrimento de las tradicionales maneras ecológicas de desplazarse, es decir en bici o andando, sino a costa del coche privado, aunque hasta ahora han sido bastante tolerantes con bicicletas y últimamente también con los patinetes.

Además, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de la capital vizcaína, donde el 87% de las calles del centro tienen la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, que pacifica la circulación y que permitiría una buena sintonía entre los vehículos tradicionales y los nuevos artilugios.

De todas formas, antes de tener la nueva regulación sí se tomarán algunas medidas. En los próximos meses se realizará una campaña informativa a pie de calle y después la Policía Municipal comenzara a multar.

En Vitoria, donde la Diputación y el Ayuntamiento acaban de destinar 150.000 euros para desarrollar el proyecto Future Logistic & Mobility Lab que convierta a la capital vasca en un banco de pruebas y en un referente mundial de la movilidad, también se ha planteado la situación, en parte porque se dieron en una semana de junio tres accidentes donde los patinetes estaban involucrados. No han sido los únicos, en abril pasado, en la zona de Txagorritxu se produjo otro donde el conductor dio positivo en anfetamina.