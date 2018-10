Un Santo Tomás con mosto en vez de sidra Uno de los núcleos de la fiesta, la plaza de la Constitución, acoge cada 21 de diciembre a miles de personas, entre ellos muchos menores en sus puestos de venta. / LOBO ALTUNA El Ayuntamiento prohibirá desde este año la venta de alcohol en los puestos de ESO y Bachillerato | La comunidad educativa y las asociaciones de alcohólicos aplauden la decisión mientras que los estudiantes creen que la medida solo producirá un agravio comparativo DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Domingo, 7 octubre 2018, 08:23

No es que un zumo de fruta natural sea el mejor maridaje para la txistorra, y menos si cabe durante el día de Santo Tomás, donde vino y sidra riegan la práctica totalidad de la fiesta. Pero a los estudiantes de ESO y Bachillerato que vayan a gestionar alguno de los puestos de la feria no les va a quedar más remedio que ofrecer eso: refrescos o bebidas 0,0. El Ayuntamiento les prohibe desde este año la venta de alcohol.

Es algo que aplauden desde las instituciones públicas, el sector educativo y las asociaciones de alcohólicos en rehabilitación. Aunque los menores advierten de que eso supondrá un agravio comparativo y una merma en los ingresos de ese día, que utilizan para pagar parte de su viaje de fin de estudios.

«La modificación de las condiciones establecidas para la adjudicación de los citados puestos recoge la preocupación expresada por muchos ante el consumo de alcohol por parte de menores», explica el concejal de Fiestas, Alfonso Gurpegui. «Teníamos que dar un paso adelante para que la ley se cumpla de verdad», añade. Al fin y al cabo, durante esta jornada festiva, lamentablemente, no son raros los casos de menores pasados por el alcohol e incluso con situaciones de comas etílicos.

«Me parece que estaban tardando en hacer algo en este sentido», apunta por su parte Josean Fernández, presidente de Aergi, Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación. Para él es «una iniciativa encomiable y valiente». Pero, ¿por qué valiente? «Porque tenemos asumido que cualquier celebración tiene que ir ligada al consumo de alcohol y que el hecho de que los chavales tomen un trago es algo intrascendente. Pensamos, ¿qué tiene eso de malo? Hasta que vemos lo que pasa, y a veces no solo en casa de los demás», indica.

Los docentes se suman a la reflexión. No en vano, por su trato diario con menores han padecido las consecuencias de consumos excesivos. «No tenía sentido. ¿Cómo era posible que estos menores pudieran comprar el alcohol que luego vendían a los mismos menores de su entorno?», se pregunta el director de la ikastola Ekintza, Ignacio Marín Guruzeaga. Y no es el único que se hace esta reflexión.

El concejal Gurpegui explica que hasta ahora, antes de la modificación, la organización exigía que, en los puestos correspondientes a ESO y Bachillerato, fuese una persona mayor de edad la que se hiciese cargo de la venta de las bebidas con alcohol que tradicionalmente se venden en la feria junto a los bocadillos de txistorra: sidra y vino. Pero, efectivamente, durante muchos años cualquiera podía comprobar que esta condición se cumplía en muy pocos puestos y, en muchos casos, sin respetar todo el horario de la feria. «Yo no tenía ni idea de que tuviera que haber un adulto vigilando o gestionando la venta de sidra», reconoce un antiguo alumno que participó hace un par de años en uno de los puestos de la feria con su ikastola.

Por todo ello se ha adoptado este cambio con el que además se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. El cambio en las bases para acceder a los puestos para la venta de txistorra aparece en el apartado 5 donde se especifica que solo se podrá vender txistorra y bebidas (en ningún caso combinados ni alcoholes de alta graduación). El incumplimiento de esta condición supondrá el cierre inmediato del puesto.

Menos dinero para el viaje

Los jóvenes afectados por la medida entienden que lo que se busca en último término es que se cumpla la ley. Pero por sus declaraciones se desprende que no ven nada nocivo en el consumo de alcohol y que negarles su venta sólo les va a implicar una merma de ingresos en su puesto de la feria para poder sufragar el viaje de fin de estudios.

«La txistorra se vende mucho, pero la sidra, en proporción, mucho más. Hablamos de ventas de cinco botellas por minuto, una pasada», apunta Paula, una joven que recuerda su paso por uno de estos puestos hace pocos años con su colegio. «El impacto económico lo van a notar sin duda», afirma.

Los directores de los centros también reconocen que sus alumnos van a estar en desventaja. «Van a tener dificultades para vender y va a existir un agravio comparativo con respecto a otros puestos que vayan a tener cerca y que puedan vender de todo», explica Luken San Sebastián, director del colegio La Salle, que pide que haya un control efectivo sobre la presencia de menores que vendan alcohol, no solo en puestos de ESO y Bachillerato.

«A lo mejor hay que ser imaginativos y que los puestos se vendan como elementos de discriminación positiva», dice por su parte Marín, que a su vez propone que los centros compensen esas pérdidas de alguna forma. «En Ekintza les regalamos nosotros la txistorra, por ejemplo», informa.

«No es suficiente»

¿Llega tarde esta medida? El sector educativo apunta que quizá sí. Ahora bien, celebran el haber dado este paso ya que «va en la línea adecuada». No obstante, señalan que no es suficiente. «Habrá que adoptar más medidas encaminadas a erradicar el consumo de alcohol, entre otras impedir su venta con mayores controles», dice Marise García Abasolo, directora del Deutsche Schule San Alberto Magno. Todos tienen claro que, inevitablemente, los consumos de alcohol se van a seguir produciendo. Los propios menores que gestionarán estos puestos así lo reconocen también. «Se va a seguir bebiendo igual, esta norma no va a cambiar nada porque se va a conseguir la bebida de cualquier otra forma y el problema se repetirá», apuntan Laura, estudiante de Bachillerato, y sus compañeros de clase.

«Los que tendremos que establecer medidas de control tendremos que ser también los propios centros educativos, que somos quienes autorizamos a los alumnos a gestionar esos puestos. Quizá haya que establecer condiciones y controles añadidos, aunque tampoco será fácil. Pero tenemos que implicarnos», asegura Marín.

Por ahora el Ayuntamiento ha declarado la guerra al binomio alcohol y menores, pero solo durante las 24 horas del 21 de diciembre. No obstante, recuerda que ha formado hace poco una mesa de coordinación para la prevención del consumo de alcohol en menores para tomar decisiones y medias en este ámbito.

«Pensamos en cómo actuar en otras fiestas, como en la celebración de las regatas, donde la ingesta de alcohol por parte de jóvenes de menos de 18 años también es significativa», apunta Gurpegui. Asimismo, el caballo de batalla de la administración municipal es controlar mejor y sancionar la venta de alcohol a menores por parte de los establecimientos comerciales. «Los bares lo tienen más asumido, se sienten más expuestos. En cambio hay que incidir más en supermercados y otros establecimientos donde se produce la venta y suministro de estas bebidas a quien no se debe», añade.

El concejal socialista indica también que el departamento de Festak contará el día de Santo Tomás con el apoyo de otros departamentos municipales y con los recursos que se estimen necesarios para que lo establecido se cumpla en sus justos términos.

Permisividad y banalización

Gurpegui espera que «esta decisión contribuya a que la sociedad donostiarra sea consciente del problema que supone el consumo de alcohol en menores y todos reflexionemos sobre la permisividad que en muchos casos se observa en nuestra cultura cuando se trata de este tipo de consumos».

Desde Aergi recuerdan que, efectivamente, hay una banalización del consumo de alcohol. «No sé por qué en las fiestas con menores tiene que haber alcohol. Creen que sin lo uno no puede haber lo otro. Y eso es porque los adultos también lo hacemos, somos su ejemplo y lo tomamos como algo intrascendente», denuncia su presidente. En este sentido, asegura que él y su equipo ven «el desastre» producido por el alcohol en la vida de la gente «día sí y día también», por lo que la gente no debería estar «tan tranquila en sus casas pensando que los casos graves solo les suceden a otros».