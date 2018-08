Sanciones de entre 2.000 y 10.000 euros a dos tiendas por vender alcohol a menores Dos agentes de la Guardia Municipal patrullan por la Zurriola, junto a un grupo de jóvenes. / SARA SANTOS La Guardia Municipal multó a otros dos bazares por proporcionar bebidas fuera de horario | El dispositivo especial contra los botellones en la Aste Nagusia realizó 32 intervenciones en las que se levantaron 41 actas administrativas AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 29 agosto 2018, 06:35

Quienes vendan alcohol a menores deben saber que les están vigilando. Y que si les pillan, la broma les va a salir cara. La Guardia Municipal detectó durante la Semana Grande que dos tiendas del entorno de la Zurriola proporcionaban bebidas de mucha graduación a adolescentes, una de las cuales era además reincidente. Estos comercios serán sancionados con multas que oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros, según ha podido saber DV. Otros dos locales también serán sancionados por vender alcohol fuera del horario establecido. El dispositivo especial de la Policía Local contra los botellones se saldó con una cuarentena de intervenciones que acabarán en acta administrativa, aunque las actuaciones reales de los agentes contra este fenómeno es mucho más amplio, según explicó el concejal de Seguridad, Martin Ibabe (PNV).

La Guardia Municipal realiza vigilancias especiales sobre el consumo de alcohol por parte de menores de edad durante las fiestas, pero además efectúa labores preventivas ordinarias durante todo el año sobre este asunto a cargo de la Unidad de Control de las Ordenanzas Municipales (UCOM). «Durante las fiestas se incrementa el consumo y por ello reforzamos la plantilla y hacemos servicios especiales», indica el edil.

La mayor parte de las intervenciones que realizan los agentes en la calle no terminan en sanción, pero acaban con el botellón por la vía rápida. «En función de la situación que observan -si no hay hechos graves, ni daños, ni ruidos, ni un cuestionamiento de la autoridad de los agentes, etc-, en la mayor parte de los casos los guardias llaman la atención a los menores, les obligan a deshacerse del alcohol y a tirar los envases a los contenedores». Estas intervenciones, que son las mayoritarias, son equivalentes a cuando un agente de tráfico obliga a un conductor a abandonar un lugar donde no puede estacionar o cuando le requiere que reduzca la velocidad a la que circula. «Actuamos, pero sin poner denuncia».

Pero si una situación ha pasado de castaño a oscuro, hay una veintena de chavales consumiendo alcohol, haciendo ruido molesto para los vecinos, y quizás uno o dos de ellos estén ya en mal estado, entonces los policías proceden a identificar a los menores y a iniciar actas por las irregularidades observadas. En el listado de intervenciones durante la Aste Nagusia aparecen 9 botellones celebrados en Miraconcha, plaza de Gipuzkoa, San Bartolomé, parque Araba, Mundaiz, plaza Zuberoa y paseo de La Concha. Además se realizaron 19 actuaciones contra el consumo de alcohol por menores que dieron lugar a 38 actas que, a su vez, desembocarán en sanciones. El 90% de las intervenciones policiales se llevaron a cabo en La Zurriola y sus inmediaciones (desde Sagüés al espigón del Urumea), algunas en Gros y el resto en la Parte Vieja.

El dispositivo de seguridad una noche de Semana Grande está compuesto por un centenar de agentes de la Guardia Municipal y otro tanto de la Ertzaintza. «Eso sin contar a los operadores de radio, oficiales, coordinación, custodia de detenidos, investigación...» La Policía sabe que los jóvenes adquieren el alcohol cerca de los lugares donde lo consumen y, por tanto, hay una vigilancia especial en los alrededores de las zonas donde se suelen congregar. Tiendas, bazares e incluso algún supermercado son utilizados por los menores para adquirir las bebidas. Dos comercios del entorno de la Zurriola han sido sancionados en Semana Grande por vender alcohol a menores. «Uno de ellos es reincidente, con lo que la sanción que le impondrá el Ayuntamiento estará más cerca de los 10.000 euros que de los 2.000», explicó. A otras dos tiendas se les ha abierto acta de sanción por vender alcohol fuera del horario establecido (22 h). «Vamos a ser inflexibles con quienes se lucran a costa de la vulnerabilidad de los menores», advirtió el concejal en vísperas de una de las citas habituales de desfase alcohólico por parte de la juventud: las regatas.