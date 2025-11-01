Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los responsables de Fomento, Yesenia Otamendi, Iñigo Olaizola y Ainhoa Aldasoro, el 26 de septiembre antes de comenzar la defensa de la candidatura.

San Sebastián, finalista para ser Ciudad Europea Emergente e Innovadora en 2026

Compite por el Oscar de la Innovación con Aalborg (Dinamarca) y Nicosia (Chipre) en un proceso que finalizará el 4 de diciembre en Turín con el anuncio del ganador

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:02

Comenta

Aalborg (Dinamarca), Nicosia (Chipre) y Donostia. Son las tres ciudades finalistas que compiten por ser nombradas Ciudad Europea Emergente e Innovadora en 2026. La ganadora ... se dará a conocer durante la gala de entrega de los premios iCapital que se celebrará el 4 de diciembre en Turín (Italia), actual Capital Europea de la Innovación. Las tres ciudades seleccionadas compiten en la categoría dirigida a municipios con un población de entre 50.000 y 249.999 habitantes. La ciudad ganadora recibirá medio millón de euros como premio y las finalistas 50.000 cada una. La vencedora será elegida tras una evaluación realizada por dos jurados de alto nivel integrados por expertos independientes.

