San Sebastián, finalista para ser Ciudad Europea Emergente e Innovadora en 2026

Aalborg (Dinamarca), Nicosia (Chipre) y Donostia. Son las tres ciudades finalistas que compiten por ser nombradas Ciudad Europea Emergente e Innovadora en 2026. La ganadora ... se dará a conocer durante la gala de entrega de los premios iCapital que se celebrará el 4 de diciembre en Turín (Italia), actual Capital Europea de la Innovación. Las tres ciudades seleccionadas compiten en la categoría dirigida a municipios con un población de entre 50.000 y 249.999 habitantes. La ciudad ganadora recibirá medio millón de euros como premio y las finalistas 50.000 cada una. La vencedora será elegida tras una evaluación realizada por dos jurados de alto nivel integrados por expertos independientes.

Estos premios, que cuentan con el apoyo del Consejo Europeo de Innovación, son el equivalente a los Oscar de la Innovación. Reconocen a aquellas ciudades que conectan con éxito a los ciudadanos, instituciones académicas, empresas y autoridades públicas para impulsar un cambio transformador. En definitiva, a las ciudades que innovan con propósito, que buscan un futuro mejor para sus ciudadanos y que entienden la innovación no solo como tecnología, sino como una forma de construir una sociedad más cohesionada, sostenible e inclusiva.

Donostia llega hasta la última fase de esta selección después de que el Área de Internacionalización y la Unidad de I+D de Fomento San Sebastián identificara la relevancia de estos galardones. Tras analizar la estructura y requisitos de los premios, revisar en detalle las candidaturas ganadoras de los últimos años y mantener en 2024 reuniones bilaterales con ellas, la maquinaria de la candidatura de Donostia se activó en el primer trimestre de 2025 con la redacción de la memoria del proyecto.

Seis ámbitos de trabajo

La presentación de la candidatura donostiarra se produjo el 18 de junio y el proceso comenzó con el análisis de los seis ámbitos de trabajo establecidos en la convocatoria, y el diseño de una propuesta que integrara las iniciativas más singulares de la ciudad en cada uno de ellos (experimentación, escalada, creación de ecosistemas, expansión, visión innovadora de la ciudad y derechos de los ciudadanos). Asimismo se realizaron entrevistas con agentes clave de la ciudad, tanto públicos como privados, con el objetivo de elaborar una propuesta completa, representativa y consensuada. Uno de los elementos fundamentales del documento fue la presentación de indicadores de ciudad, que reflejan la trayectoria y el compromiso de Donostia con la innovación a lo largo de los últimos 30 años.

Con toda esta información se elaboró una memoria técnica que se articuló en torno a un lema que sintetiza la esencia de la candidatura: 'Connecting for Impact' (Conectando para generar impacto). La candidatura pone de relieve un ecosistema innovador consolidado, conectado y en crecimiento, sustentado en la colaboración entre los cuatro pilares que conforman la denominada 'cuádruple hélice': la investigación, el tejido empresarial, el ámbito educativo y la ciudadanía. Esta interacción ha permitido que Donostia cuente hoy con un ecosistema sólido, con presente y con futuro. Los datos así lo indican. En 2024 la ciudad invirtió 365,4 millones en I+D y los servicios intensivos en conocimiento (SEIC) alcanzan ya los 35.556 empleos.

El 10 de septiembre, se comunicó que la ciudad había sido seleccionada para pasar a la semifinal. Esta fase consistía en una defensa telemática ante un comité de expertos de la Comisión Europea. La presentación se realizó desde Ekinn el 26 de septiembre, y corrió a cargo del director gerente de Fomento de San Sebastián, Iñigo Olaizola, acompañado por Ainhoa Aldasoro, responsable de Innovación y Competitividad, y Yesenia Otamendi, responsable de Internacionalización. Finalmente, el 14 de octubre, la Comisión Europea comunicó las tres ciudades finalistas.