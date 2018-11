Ben Salter, indie pop australiano gratuito

A las 20 h, la sala Doka acoge el concierto gratuito de Ben Salter. El polifacético artista y performancer australiano de 40 años, miembro de bandas como Giants of Science, el Gin Club, The Wilson Pickers y The Young Liberals, ha lanzado tres álbumes en solitario. A las 22 h, en el mismo recinto, miércoles de baile.