La pista de baloncesto de Sagüés presentaba desde hace años grietas y fisuras en su pavimento. De la Hera
San Sebastián

Sagüés estrenará su renovada cancha de baloncesto antes de finalizar el año

Se va a instalar un nuevo pavimento deportivo de base elástica flexible, que evite deslizamientos en la práctica deportiva, y nuevas canastas

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

Esta semana han dado comienzo las labores para renovar por completo la cancha de baloncesto de Sagüés. El acceso al recinto deportivo está cerrado desde ... el miércoles y el material para iniciar las obras ya está depositado en la pista. La cancha de basket al aire libre más emblemática de Donostia se va a remodelar por completo con el objetivo de que pueda estar lista otra vez para su uso antes de que acabe el año. La actuación tiene dos objetivos claros, renovar su pavimento y las canastas.

