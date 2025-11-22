Sagüés estrenará su renovada cancha de baloncesto antes de finalizar el año
Se va a instalar un nuevo pavimento deportivo de base elástica flexible, que evite deslizamientos en la práctica deportiva, y nuevas canastas
San Sebastián
Sábado, 22 de noviembre 2025, 06:44
Esta semana han dado comienzo las labores para renovar por completo la cancha de baloncesto de Sagüés. El acceso al recinto deportivo está cerrado desde ... el miércoles y el material para iniciar las obras ya está depositado en la pista. La cancha de basket al aire libre más emblemática de Donostia se va a remodelar por completo con el objetivo de que pueda estar lista otra vez para su uso antes de que acabe el año. La actuación tiene dos objetivos claros, renovar su pavimento y las canastas.
La actual pista presenta desde hace tiempo un deterioro superficial, con grietas y fisuras que dificultan jugar con normalidad a basket. Para solucionar la situación, se realizará un tratamiento en los 608 metros cuadrados de pista, con el fin de incrementar la porosidad, eliminar irregularidades y restos de pinturas deteriorados, de manera que el nuevo pavimento deportivo se pueda aplicar sobre un soporte adecuado. El buen tiempo durante las próximas semanas será fundamental para que las obras se pueden llevar a cabo en el plazo estimado por Donostia Kirola.
Una vez se haya saneado la actual superficie, se procederá a la aplicación de un nuevo pavimento deportivo (Compoflex Outdoor) con un espesor de 6 mm de base elástica y flexible, «especialmente diseñado para la práctica polideportiva a nivel amateur, algo fundamental para Donostia Kirola. La pista está necesitada de una remodelación integral, tal y como nos llevan pidiendo tiempo sus usuarios», señala Iñaki Gabarain, concejal de Deportes.
La memoria del proyecto de renovación, a la que ha tenido acceso este periódico, ya indica que esta pista de baloncesto fue inicialmente visitada en el año 2021 para valorar una intervención. Ese seguimiento se ha repetido los meses de marzo y abril de este año para actualizar la actuación.
Tras instalar el nuevo pavimento se llevará a cabo el pintado de la pista, «que en este caso se señalizará para la práctica del baloncesto, tal y como está en la actualidad», dice el concejal del PSE. Esta remodelación tiene un presupuesto de 39.651 euros.
El sistema elegido por Donostia Kirola para reformar la pista «es el idóneo para jugar a baloncesto», explica el edil socialista, ya que «garantiza» la seguridad de utilización por agarre del calzado, deportivo o no, evitando deslizamientos excesivos o posibles caídas.
Buenavista contará en enero con nuevas pistas de calistenia y basket
La renovación de la pista de baloncesto de Sagüés no es la única actuación en la que está trabajando Donostia Kirola estas semanas. Tal y como explica el delegado de Deportes, Iñaki Gabarain, «estamos ultimando la completa instalación del nuevo equipamiento deportivo de Buenavista. Las nuevas mesas de ping-pong y ajedrez ya están puestas en la plaza de Las Bateleras y solo nos queda construir la pista de calistenia y definir la media cancha de baloncesto que se instalará en el entorno de la calle Berra Behea». El objetivo del Ayuntamiento es que todo el complejo deportivo del barrio esté finalizado para inicios de año. Esta actuación, vinculada a los Presupuestos Participativos, va a estar directamente supeditada a que la meteorología no sea demasiado adversa, sobre todo en el caso de la pista de basket, «en la que necesitamos varios días de buen tiempo para que el nuevo pavimento con resina se asiente», dice el concejal socialista. La canasta de la pista ya está instalada y una vez el pavimento esté preparado, solo restará pintar las líneas de juego y colocar la red al aro. En cuanto a la calistenia, estará situada en una zona de paso de Berra Behea en dirección a Pasaia. El coste total de la intervención es de 38.000 euros, IVA no incluido.
