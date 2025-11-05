«No se sabe a ciencia cierta» si los jardines de Torre Satrústegui los diseñó Pierre Ducasse

La pradera delantera de Torre Satrústegui está incluida dentro del decreto del Gobierno Vasco que regula la protección del edificio como Bien Cultural con categoría ... de monumento, pero no existen pruebas de que fuera diseñada por Pierre Ducasse, como históricamente se ha creído.

Al parecer, esta errónea atribución se debe a que la baronesa de Satrústegui figura en un listado de clientes de los sucesores de Ducasse. Sin embargo, en el 'Inventario de jardines relevantes de Gipuzkoa' realizado por Javier Larrañaga y Alberto Fernández D'Arlas y publicado en 2019, se especifica que «no se sabe a ciencia cierta» si el autor fue este afamado jardinero francés, que en la segunda mitad del siglo XIX trabajó en el diseño de Cristina Enea, la plaza Gipuzkoa, el parque de Aiete o el palacio Miramar, entre otros espacios emblemáticos de la ciudad que aún conservan su diseño original.

Macizos de flores

En todo caso, Torre Satrústegui tenía un jardín con macizos de flores –«geranios, hortensias, margaritas, dalias y heliotropos», según se recoge en una crónica de 1891–, pero no un parque como los antes mencionados.

Las familias que construyeron y vivieron en el palacete hasta su venta hace ya ocho años conservan documentos que vendrían a descartar de forma definitiva la autoría de Ducasse. De hecho, estas pruebas confirmarían que los jardines frontales de Torre Satrústegui no eran más que una pradera de hierba.