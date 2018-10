EL RUIDO DE LA BARREDORA

El caso es que ese ruido monótono que se asocia con la limpieza de las calles se oyó de repente junto al balcón de casa. Sí, era una barredora. En barrios como en Amara Berri, hacía tiempo que no se escuchaba la máquina que, en principio, arrasa con la basura, que se supone evitará que las hojas de los árboles se cuelen por las alcantarillas y sobre todo que los vecinos encuentren las calles medio limpias cuando salgan de sus casas. Tarea difícil aunque se haya recobrado, al menos de forma ocasional, ese ruido de las barredoras que alguna vez fue familiar. Los contenedores de basura generan espacios de porquería que, con demasiada frecuencia están aderezados con muebles o palés que se sacaron en las fechas fijadas pero que nunca se recogieron. Las lluvias del pasado fin de semana no han adecentado esos nichos de basura que, se supone, invitan a reciclar cada elemento en su contenedor, aunque luego dé miedo acercarse a ellos para echar la bolsa de restos, el plástico o el orgánico por si aparece el cadáver de una rata. Dice una vecina que no sabe por qué recicla, por qué tiene su cocina llena de cubos diferentes y se esmera para que los envases de yogures no caigan nunca en lugar equivocado, cuando consorcios o instituciones no cuidan sus propias islas de contenedores situadas en calles que son de todos y las dejan sin limpiar, sin lanzarles siquiera un manguerazo. Tal vez la aparición de la barredora no sea solo una anécdota y sirva para adecentar unas calles muy populosas.