Más que ropa en Kollecta, un festival para repensar la moda

No es solo un evento de moda. También un impulso para replantear cómo vestimos y consumimos. Bajo el lema 'Crea, viste, comparte', Koopera, empresa de ... inserción promovida por Cáritas, ha convertido su tienda de la calle Moraza de Donostia en un espacio de creatividad y acción. Durante tres días, desde este viernes hasta el domingo, el festival Kollecta presenta un programa repleto de talleres, exposiciones y actividades que invitan a participar en un modelo textil circular y responsable, demostrando que la moda puede ser un motor de cambio social, ambiental y económico.

La organización insiste en que la propuesta «es más necesaria que nunca» en un mundo donde la ropa se vuelve obsoleta rápidamente y los residuos textiles se multiplican. Con 35 años de experiencia en inclusión social y sostenibilidad, Koopera impulsa esta iniciativa, pionera en la capital guipuzcoana, reivindicando que cada prenda donada no solo se reutiliza o recicla, sino que se transforma en oportunidades de empleo y recursos para proyectos comunitarios, alineándose con los principios de la economía circular.

El programa del fin de semana ofrece experiencias para todos los gustos. Entre los talleres destacan el reciclaje de prendas, la personalización textil, la restauración de ropa y la exploración de nuevos materiales sostenibles. También se pueden visitar exposiciones de estudiantes que muestran cómo la creatividad y la sostenibilidad pueden ir de la mano, ofreciendo nuevas estéticas deseables y responsables.

Actividades más destacadas

Entre las citas del programa más destacadas, la artistas Alabama Banana creará una obra en vivo con materiales reciclados, demostrando que lo antiguo puede transformarse en algo completamente nuevo. Además, la acción Armario Karma invita a la ciudadanía a donar ropa en buen estado a cambio de un bono de descuento, fomentando la reutilización y reforzando la relación entre comunidad y sostenibilidad.

La directora de Comercio del Gobierno Vasco, Izaskun Gómez Cermeño, ha inaugurado este viernes la iniciativa en la tienda, destacando que «esta propuesta señala el camino a seguir: poner herramientas reales de transformación en manos de la ciudadanía». Así, el evento textil no solo cambia la manera de vestir, sino también la forma en la que nos relacionamos con lo que consumimos, fomentando respeto por el medio ambiente e inclusión social. Cada taller, exposición y actividad está pensado para involucrar a todos, tanto a expertos como a quienes se acercan por primera vez.

La entrada para todas las actividades, que finalizarán el domingo, es gratuita con inscripción previa, y el programa combina aprendizaje y diversión. Mercados vintage, talleres participativos y encuentros comunitarios construyen un modelo de moda circular donde cada prenda, cada gesto y cada acción cuentan. En un mundo marcado por la crisis ambiental y la desigualdad social, esta propuesta demuestra que otro modelo de consumo es posible, y que la moda sirve como herramienta de cambio, creatividad y justicia social. Este fin de semana es solo el comienzo de una transformación silenciosa, pero poderosa.