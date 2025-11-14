Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El público ha empezado a llegar a la tienda de la calle Moraza a las 12.00 horas. Gorka Estrada

Más que ropa en Kollecta, un festival para repensar la moda

Talleres y actividades conforman el programa del evento que, hasta este domingo, demostrará en Donostia cómo lo textil también es sostenible

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

No es solo un evento de moda. También un impulso para replantear cómo vestimos y consumimos. Bajo el lema 'Crea, viste, comparte', Koopera, empresa de ... inserción promovida por Cáritas, ha convertido su tienda de la calle Moraza de Donostia en un espacio de creatividad y acción. Durante tres días, desde este viernes hasta el domingo, el festival Kollecta presenta un programa repleto de talleres, exposiciones y actividades que invitan a participar en un modelo textil circular y responsable, demostrando que la moda puede ser un motor de cambio social, ambiental y económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  2. 2 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  5. 5

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  6. 6

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  7. 7 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  8. 8 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  9. 9 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  10. 10 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más que ropa en Kollecta, un festival para repensar la moda

Más que ropa en Kollecta, un festival para repensar la moda