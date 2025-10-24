Rompen los cristales de varios coches aparcados en el barrio de Aiete
La Guardia Municipal ha recibido cuatro denuncias por robo con fuerza en vehículos y ha abierto una investigación para esclarecer los hechos
B.C.
Viernes, 24 de octubre 2025, 11:27
Varios coches aparecieron este jueves en el barrio donostiarra de Aiete con los cristales rotos. Los vehículos, que estaban aparcados en la calle Katalina Eleizegi ... y en las inmediaciones del polideportivo de Etxadi, presentaban daños en las lunas laterales y signos de haber sido forzados.
La Guardia Municipal de San Sebastián recibió ayer cuatro denuncias por robo con fuerza relacionadas con estos incidentes y ya ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido, según detallan fuentes municipales.
