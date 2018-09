Revuelo por la aparición de una culebra en pleno centro de San Sebastián La Guardia Municipal acordonó la zona para evitar sustos. / Eva Serrano El reptil, de pequeño tamaño, causó tensión entre los viandantes que circulaban por las cercanías del puente María Cristina XABIER GARATE Viernes, 7 septiembre 2018, 22:43

¿Víbora o culebra? Pocos minutos después de las 20.30 de este viernes un paseante daba la voz de alarma al ver un reptil en la Avenida de la Libertad de San Sebastián, muy cerca del puente de Santa Catalina. Rápidamente se acercaron al lugar, muy transitado a esas horas, dos patrullas de la Guardia Municipal, que procedían a acordonar la zona.

Ante el movimiento en la zona más y más personas se fueron acercando alrededor, pero a distancia prudencial. Varios viandantes solicitaban a los agentes que retiraran al animal «para que no saliera huyendo a otra zona», pero no estaba clara la especie y nadie se acercaba. «Mucho decir pero nadie se atreve a cogerla...», murmuraba uno de los agentes. Otro se acercaba a fotografiarla, a la espera de la llegada de un veterinario. Una mujer de origen oriental aseguraba rotunda que el reptil, enroscado y de unos 30-40 centímetros de largo, no era una víbora.

¿Víbora o serpiente? El debate tenía su importancia pues las primeras son venenosas, aunque dificilmente pueden causar la muerte, y las segundas no. Ambas son subfamilias de serpientes. Finalmente, a las 20.53, uno de los curiosos que circulaban por esa esquina de la plaza Santa Catalina, frente al hotel María Cristina, daba un paso al frente: «Soy veterinario, ¿queréis que mire?». El dictamen fue rápido. «Es una culebra». Asunto zanjado. Rápidamente un agente se acomodaba unos guantes y cogía al animal para introducirlo en una bolsa. Misterio resuelto y los viandantes podían continuar con su paseo con total seguridad.