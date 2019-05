Los residentes evitarán en La Concha la cola de rotación desde el 15 de junio A. M. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 31 mayo 2019, 09:23

Era un asunto irresuelto desde que se reinaugurara el parking de La Concha en 2011 y se va a tratar de solucionar a partir del 15 de junio. Se trata de priorizar el acceso de los residentes para que no se vean afectados por las colas de los vehículos de rotación en momentos de saturación de las plazas. Es una cuestión complicada porque las rampas de acceso, tanto de la calle Andía como la de la avenida de la Libertad, son únicas para ambos tipos de conductores y además la máquina expendedoras de tickets está una vez se ha bajado la rampa, no en la calle. Esta circunstancia impedía dar una solución en el acceso de Andía. Sin embargo, la concejal de Movilidad, Pilar Arana, explicó ayer que «a partir del 15 de junio» se pondrá una doble barrera en la calle antes de bajar la rampa y los vehículos de rotación cogerán el ticket en este punto y no en el mismo parking. Este sistema permitirá frenar en la calle a los vehículos en rotación cuando el parking está lleno y evitar la cola para los residentes. «Si funciona pondremos el mismo sistema dentro de un año en el acceso de la avenida Libertad-Easo», indicó la concejala, una vez finalicen las obras del metro. Desdoblar el acceso de vehículos de residentes y rotación será posible en este punto, que solo tiene una rampa de acceso al parking, porque de los tres carriles de circulación en la esquina del hotel Londres se dejarán dos en sentido avenida y uno en dirección al Antiguo (una vez en Zubieta los autobuses volverán a recuperar el carril exclusivo). Si este sistema no funcionase en este punto, Movilidad se plantearía construir una segunda rampa de acceso solo para residentes.