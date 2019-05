Rescatados un hombre y su perro en el monte Urgull Un bombero ayuda al perro. / Bomberos de Donostia. El can ha caído por una ladera muy empinada y su dueño ha bajado para ayudarle a subir, pero al no poder hacerlo ninguno de los dos han tenido que ser ayudados por los bomberos EL DIARIO VASCO Martes, 28 mayo 2019, 16:23

Una pareja que paseaba hacia las 14 horas de este martes, acompañada de su perro por el monte Urgull, en Donostia, ha sufrido un leve percance. El can ha caído por una ladera muy empinada situada al borde de la carretera. Su dueño ha bajado para ayudarle a subir. Sin embargo, al no poder hacerlo ninguno de los dos, al estar la zona embarrada por la lluvia, han tenido que ser ayudados por bomberos y agentes de la Guardia Urbana de San Sebastián, que habían sido alertados previamente tras recibirse una llamada en SOS Deiak. Finalmente todo ha quedado en un susto, ya que los rescatados no han sufrido ningún daño.