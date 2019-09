Representantes de tamborradas infantiles no descartan judicializar el orden del desfile La Tamborrada Infantil, preparada para desfilar el 20 de enero desde los jardines de Alderdi Eder. / ARIZMENDI Muestran su decepción con la respuesta del Ararteko avalando esta fórmula y consideran que se trata de un asunto «delicado» por afectar a menores DANI SORIAZU Sábado, 28 septiembre 2019, 07:55

«Vamos a seguir peleando para conseguir que haya mayor igualdad entre los niños que participan en la Tamborrada Infantil». Los que así hablan son representantes de tamborradas de diferentes centros escolares de la ciudad, «decepcionados» con la postura del Ararteko avalando la actual fórmula de articular el desfile de los más pequeños el 20 de enero.

El Defensor del Pueblo vasco resolvió hace unos días que el criterio de antigüedad que se utiliza para determinar el orden de salida de cada compañía no suponía un trato discriminatorio para los niños. «Estábamos esperanzados con una resolución que abordase más a fondo el asunto porque hay niños de por medio. Pero la respuesta nos ha resultado muy pobre», señalan desde este colectivo que no quiere aportar nombres propios ni de centros educativos. Pero es el mismo grupo de personas que recurrió a esta vía del Defensor del Pueblo para conseguir que se atiendan sus reivindicaciones para que haya un cambio en la organización.

«El problema va a seguir ahí, no se puede hacer como si nada», destacan con cierto enfado, aunque dejando claro que el camino que quieren seguir «no pasa por la imposición, queremos que la gente entienda esta sensibilidad, que es real y que afecta a menores». Por ello no descartan ninguna vía, tampoco la de los tribunales.

De hecho, su argumento principal se basa en que, a diferencia del caso de los adultos, con los niños hay que tener un mayor cuidado. «Ellos notan que hay una diferencia cuando tienen que esperar más rato en Alderdi Eder y cuando, al desfilar, ven que hay menos gente por las calles o que hay otros niños que han terminado de hacerlo y se van ya para casa. O cuando, después de que los padres y el colegio han hecho el esfuerzo para sacar una nueva tamborrada, la recompensa es ir al final de la fila. ¿Es un buen mensaje para los más pequeños?», se cuestionan. Y por si acaso alguien se pregunta si el problema es más de los padres y resto de adultos antes que de sus hijos, ellos lo tienen claro: «No, nosotros somos sensibles a lo que sienten los txikis porque lo conocemos de primera mano».

Entre otros argumentos que esgrimen para defender esta posición está el de la hora a la que terminan las compañías que van al final con respecto a las del principio. «Algunos para las 15.30 horas todavía están en el cole por el mero hecho de ser de los últimos». O que cuando la climatología es adversa les toca soportar más rato las inclemencias del tiempo en frente del Ayuntamiento. «Ha habido algún año que los responsables de Donostia Festak nos llegaron a decir que no salíamos. Y tuvimos que plantarnos y decir que, a menos que Protección Civil lo ordenara, íbamos a salir. ¿Acaso es justo tener que andar así?», plantean.

Obviamente, son conscientes de que la solución ideal no existe y que cambiar las tornas supondría obligar a otras compañías a colocarse en la misma tesitura que ellos atraviesan todos los años. Pero consideran que «lo más justo» sería algún tipo de rotación o sorteo. En el primer caso, plantean que cada año se desplace una posición hacia atrás, de forma que el primero pasaría a ser el segundo y el último el primero. «Así el cambio sería gradual», explican, mientras que echarlo a suertes podría suponer un salto más radical o mantener el 'statu quo'. «Desde luego, hay que entender que no es una cuestión de derechos adquiridos de unos frente a otros. Es que las cosas cambian con el tiempo», añaden.

Estadística favorable

Y razón no les falta. En los últimos siete años se han celebrado dos votaciones para pulsar la opinión de las compañías infantiles y saber si están a favor o no del cambio en el criterio del orden. La primera de ellas tuvo lugar en 2012. En aquel entonces, un 77% votó por seguir igual y un 14% por cambiar. El resto fueron abstención o votos nulos. El año pasado se celebró una segunda y, aunque la mayoría absoluta seguía apostando por mantener las cosas como están, los apoyos ya no eran los mismos. Así, se bajó a un 60% la cifra de votantes que no querían cambios y subió hasta el 37% la de los que sí los querían. «Cada vez hay más personas que apoyan nuestra postura, incluso de gente que pertenece a compañías que salen en las primeras posiciones», aseguran.

El Ayuntamiento y Donostia Festak esgrimieron ante el Ararteko estos mismos datos de votaciones, señalando que su postura «no podía ser otra que la de aceptar lo establecido por la mayoría absoluta de las asociaciones participantes, a favor de mantener el orden de salida original». Sin embargo, este grupo de personas considera que «no es solo una cuestión de votar y desentenderse. Ellos son los que lo organizan, los que deberían decidir qué hacer y no dejarlo en nuestras manos».

Por el momento no tienen previsto dar nuevos pasos, aunque no descartan involucrar a otras instituciones que tengan que ver con los menores e incluso judicializar el asunto. «Iremos poco a poco, sin querer imponer. Y, desde luego, sin politizarlo. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en otras localidades cuando la política se ha metido de por medio», indican.