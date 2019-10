«Si se repite lo que está pasando en la calle Easo, San Martín va a ser un desastre» Las obras a la altura del Buen Pastor. / Arizmendi Los comerciantes de la calle San Martín muestran su preocupación por el cierre de la calle San Martín debido a las obras del Topo SONIA ARRIETA Jueves, 3 octubre 2019, 16:42

El anuncio del cierre de la calle San Martín , en San Sebastián, al tráfico durante al menos un año ha sorprendido a los ciudadanos, y sobre todo a los comerciantes de la zona. Estos últimos temen que la nueva fase de las obras del Topo , que afectará a una de las arterias principales del Centro de la ciudad, vaya a afectar negativamente a sus negocios. «Si se repite lo que está pasando en la calle Easo, esto va a ser un desastre», denuncian.

El tema ha estado presente este jueves en las conversaciones de los comerciantes con sus clientes. «Sí que ha venido la persona responsable de la obra a hablar con nosotros, pero ha sido tras haber preguntado qué es lo que está pasando», ha señalado a este medio uno de los propietarios de un negocio de la calle San Martín. «Nos dijeron que nos iban a informar con más detalle, pero seguimos a la espera de saber exáctamente qué va a ocurrir», se queja. «Hasta cuándo van a cortar, si va a haber paso por la acera o no, si van a pasar los coches, si vamos a poder tener la terraza si vamos a poder tener la puerta abierta... son las cuestiones que este comerciante espera que le sean aclaradas desde el Ayuntamiento y los responsables de la obra del Topo.

La misma inquietud es expresada por otro afectado. «Nos acabamos de enterar por los medios y no tenemos ninguna información sobre el tema», mantiene. «El Ayuntamiento no nos ha informado sobre nada», critica. «Nos sorprende porque ya tuvimos hace un año la calle cerrada durante siete meses por la ampliación de las aceras. Esperamos que el consistorio tenga en cuenta que ya tuvimos maquinaria delante de la tienda», manifiesta. Resignado a lo que se avecina confía en que al menos las obras se lleven a cabo de forma escalonada para que su incidencia sea la menor posible. «Sería un desastre absoluto si se repite aquí lo que está pasando en la calle Easo. Para los que estamos en alquiler es imposible vivir a eso», concluye.

Los responsables de la farmacia ubicada en la calle San Martín no oculta su preocupación por «una sorpresa bastante desagradable» que llega a calificar de «faena», sin olvidar que también repercutirá en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. «A nuestro negocio viene mucho la gente con el coche a por medicación, así que es muy probable que nos afecte», reconoce. «De hecho ya nos está afectando por la obra, el polvo que se levanta, el ruido... ya lo hemos sufrido esta semana», hace hincapié.

Pero no a todos los comerciantes les parece mal el cierre de la arteria que cruza el centro la ciudad. También hay quien ve una ventaja en la medida. Por ejemplo, en la sastrería Pascual, situada al final de la calle San Martín, no se ve con malos ojos las obras del Topo en esa zona. «Nuestro negocio no vende por el escaparate, se nos conoce por el boca a boca y así que no me preocupa especialmente. De hecho si cierran la calle mejor, es una locura el tráfico, hay que tener la puerta cerrada, el tráfico, bocinas...», asegura el dueño del establecimiento.

Durante al menos un año la calle San Martín va a permanecer inhabilitada en su parte central como vía de conexión entre las dos partes de Donostia o como punto de acceso a la zona más comercial o a la Parte Vieja. Las obras son para construir la nueva estación de Centro-La Concha y la salida prevista frente a la catedral del Buen Pastor, en la calle Loiola.

Centro - La Concha La estación La caverna de la estación Centro-La Concha tendrá 150 metros de largo, se excavará a 30 metros de profundidad desde Easo hasta San Martín. Bocas de acceso Uno, por la plaza Xabier Zubiri, junto al Hotel Londres. Otro, en la calle Loiola, frente al Buen Pastor; y un tercero, subterráneo en el centro comercial de San Bartolomé. Ascensor En Easo, 10.

El cronograma aún está sin cerrar del todo. Los técnicos de Euskal Trenbide Sarea, la gestora ferroviaria vasca que ejecuta la obra, y los del departamento de movilidad del Ayuntamiento están ultimando las fechas exactas de las diferentes fases de la obra y los desvíos y alternativas de tráfico definitivos que se plantearán para evitar o al menos minimizar en lo posible los atascos y colapsos que se vislumbran solo imaginando una restricción de tal calado y tanta duración.

El transporte público podrá circular, en un primer momento, por uno de los tres carriles. Pero, según fuentes consultadas, llegará una fase en la que la calle se cortará por completo a todo tipo de transporte.