Confirman la relación de dos tentadores de 'La isla de las tentaciones': vacaciones, paseo y beso en el centro de San Sebastián

Los tentadores de la novena edición de 'La isla de las tentaciones', Olatz San Emeterio, donostiarra de 27 años y el catalán de 25, Albert Barranco, han sido vistos recientemente de paseo por las calles de San Sebastián y dándose un beso en un bar, confirmando así su relación.

Así lo ha anunciado el periodista e influencer, Javi Hoyos, en su cuenta de Instagram con más de 500.000 seguidores, en donde han sido estos los que, precisamente han enviado los vídeos y fotografías confirmando la relación de los tentadores del reality de Telecinco, que se encuentra actualmente en emisión.

Y es que 'La isla de las tentaciones' no se graba ni se emite en directo, por lo que es normal que las parejas y los tentadores hagan su vida con normalidad. Aunque por contrato todos los participantes están obligados a no publicar imágenes en redes con su pareja y deben dejarse ver lo menos posible. Ya que, según puede verse en el programa, Olatz está tentando a Rodri y Barranco a su pareja, Helena. Ambos en villas separadas. Por lo que nadie intuía que pudiese haber una posible relación entre ambos.

Paseo y beso de dos tentadores de 'La isla de las tentaciones en San Sebastián

Según puede verse en el primer vídeo subido por Hoyos, Olatz y Barranco fueron vistos ayer en pleno centro de San Sebastián, especificamente, en la calle Larramendi, en donde puede verse a ambos tentadores mirando al móvil, además, en ese vídeo el periodista desvela que ambos habrían visto uno de los primeros programas juntos.

Pero ese fue solamente el primer indicio, ya que, posteriormente, el periodista subió un segundo vídeo en el que comenta que el joven de Barcelona, que saltó a la fama gracias a su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa' y por su participación en 'Supervivientes, se habría ido de vacaciones a Marrakech con la donostiarra. Además de enseñar un vídeo en el que puede verse a ambos dándose un beso en un bar, confirmando así su relación.