La regeneración ambiental avanza en Altza Son los terrenos alrededor del futuro polideportivo de Altza vistos desde el camino de Molinao Domingo, 7 abril 2019, 08:03

Son los terrenos alrededor del futuro polideportivo de Altza vistos desde el camino de Molinao. Las obras proceden a un «encapsulamiento de los terrenos contaminados con amianto, a base de enterrarlos en un metro de tierra. La tarea está previsto que finalice en junio. :

Bicis abandonadas

Jesús María Alquézar escribe: «Quiero comentar algo sobre la denuncia que me publicaron ante la abundancia de hierros y chatarras de bicis, supuestamente abandonadas, en los aparcamientos de estos vehículos. Obligan a los usuarios por falta de espacio a colocarlas en árboles y mobiliario urbano, con el riesgo de ser retiradas y ser sancionados. El Consistorio, con buen criterio, actuó y, de acuerdo con la normativa existente, colocó en los escombros de bicis un aviso en papel advirtiendo que las retiraría si en una fecha indicada no lo hacían los propietarios. Se han cumplido los plazos y el departamento correspondiente aún no ha retirado las bicis. Hay que intervenir para liberar espacios, cumpliendo con la normativa y haciendo desaparecer la imagen de dejadez y desidia que tiene la ciudad en esos puntos».

Cuidar Menchu Gal

Mª Jesús Zapirain: reclama mejoras en el parque Menchu Gal: «Hablé en un 'sirimiri' anterior de los jardines. Pero qué decir de los baños públicos, totalmente abandonados, cuando de todos es conocida la necesidad de estos servicios para muchísima parte de la población mayor y no tan mayor. Hay gente con problemas de salud o incontinencia y que tienen que entrar a los bares en busca de un servicio. ¿Podría el Ayuntamiento dar la explicación correspondiente sobre la causa del abandono de este espacio, al igual que explicaron las razones por la que no se ponía aquella terraza que prometieron hace cuatro veranos en este parque de Menchu Gal? No solo hay que hablar de los grandes proyectos y más ahora de cara a las elecciones. Todos los espacios tienen su valor y aunque no lo tenga para el Ayuntamiento, lo tiene para el ciudadano. Nos merecemos un poco de respeto».

Lenguaje de signos

Arantxa González Goenaga escribe: «En tres años va a ser obligatorio poner una persona traductora de lenguaje de signos en todas las televisiones, pero creo que no se debería esperar tanto, sino que ya, la televisión pública vasca debería poner un traductor de lenguaje de signos en coloquios, telediarios etc., como lo hacen en otras televisiones europeas. También se debería potenciar y dar clases de lenguaje de signos en todos los colegios, sobre todo en los primeros cursos. Yo lo hice hace unos años y es muy interesante. Ahora mismo quiero volver a hacer otro para recordar lo aprendido y no encuentro un sitio donde realizarlo».

Pisos turísticos

Responde Pablo Villaverde: «Señora María Isabel, desconozco cuál es su fuente de información al respecto de los pisos turísticos, pero lamento decirle que está usted totalmente equivocada. He seguido muy de cerca el desarrollo de la normativa u ordenanza municipal al respecto de los pisos turísticos y se ha hecho de forma escrupulosa por parte de todos los actores para que el perjuicio sea mínimo o nulo para los copropietarios. Por eso le sugiero que se lea usted la ordenanza para poder valorar con más rigor sobre ella. Es posible que confunda usted actividades similares que se están desarrollando de forma ilícita con las que regula la ordenanza sobre pisos turísticos».

Perros en la playa

Expone Aritz Figal Espinosa: «En respuesta a la persona que quiere prohibir los perros en la playa a partir de Semana Santa, recordarle que los dueños de los perros y los perros son también donostiarras y tienen derecho a disfrutar de la playa. Bastante acotado está el tema en cuanto a fechas para disfrutar de estos espacios. Por otro lado, en vez de mirar a los perros, quizás debería ver cómo quedan las playas después del paso bárbaro de tanta gente que deja basura por todos lados. Deje de justificar esta prohibición con los dueños incívicos que no recogen los excrementos de sus canes, no sea que nosotros hagamos lo mismo y justifiquemos la prohibición de bajar a la playa a quienes son guarros redomados. Muchos no bajarían jamás. Si usted ha tenido perro alguna vez, que lo dudo, sabrá que el agradecimiento y la alegría que expresan nuestros amigos tras correr y jugar por la playa es inmensa. También es necesario para ellos desfogarse de estar atados por la ciudad todo el día. En fin, aprendamos todos a convivir. Que la playa, pese a quien pese, es de todos los donostiarras, con dos o cuatro patas».

Restos de podas

Escribe un ciudadano: «Puedo llegar a entender que los jardineros no retiren la porquería que echan terceras personas, pero que 'escondan tras los setos' los restos de las podas me parece incívico. Es lo que ha ocurrido en Egia».