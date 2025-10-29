La reforma integral del hogar del jubilado de la calle Idiakez arrancará en mayo y durará un año

La Junta de Gobierno Local aprobó el martes la actualización del proyecto de ejecución para rehabilitar el hogar del jubilado Erdialde de la calle Idiakez ... 6, el centro de reunión de este tipo con mayor número de usuarios de la ciudad. Tras el visto bueno definitivo recibido ayer, el consistorio deberá sacar a licitación las obras del proyecto y adjudicarlas. El Departamento de Proyectos Urbanos calcula que los trabajos para remodelar de forma integral este hogar de jubilados arrancarán en mayo, «con el objetivo de que el renovado espacio se pueda reinaugurar a lo largo de la primavera de 2027», señala Juantxo Marrero, concejal del área.

Los trabajos con los que se van a resolver las condiciones de accesibilidad universal y la seguridad de evacuación de emergencia van a tener un presupuesto de 2.081.178 euros. 1,08 millones de este proyecto ya están incluidos en el programa de inversiones del Ayuntamiento del año que viene y el resto se contempla en los gastos de 2027. La actualización del proyecto aprobado se ha realizado porque el presupuesto validado el 29 de octubre de 2024 no disponía del cuadro de precios descompuestos. Ayer se incorporó al proyecto el precio con la inclusión de los mismos.

Ampliar

El proyecto de rehabilitación del hogar del jubilado Erdialde, que firman Sánchez Bueno Arkitektura, tiene por objeto la reforma integral del centro, que tiene una actividad muy intensa a lo largo del año. Sin embargo, el local presenta en la actualidad importantes deficiencias, como son, la falta de seguridad frente al riesgo de incendios, las limitaciones en accesibilidad universal, los problemas de salubridad y la obsolescencia general de sus instalaciones.

La intervención de reforma que se iniciará en mayo ha sido largamente trabajada entre el propio hogar del jubilado y diversos departamentos del Ayuntamiento. Los primeros se resistían a reducir el espacio disponible actualmente ante el gran uso que hacen de sus dependencias sus socios. Los segundos exigían la plena adecuación de todas las dependencias a las diferentes normativas. La clave que finalmente permitió integrar todos los objetivos fue la cesión por parte de la Seguridad Social de un local en planta baja, de 55 m2, pegado al hogar del jubilado, que en el pasado se usó por los servicios forales de Gizalde.

Ampliar

Otra razón que motiva la necesidad de modernizar el espacio es el hecho de que las plantas superiores del edificio hayan cambiado de uso, pasando de ser oficinas administrativas a convertirse en viviendas. Esto supone que Erdialde tiene en la actualidad diferentes plantas intermedias en 5 niveles distintos, dispone de una única salida para un aforo muy superior a las 100 personas, presenta deficiencias de seguridad frente al riesgo de incendios y limitaciones en materia de accesibilidad, sus condiciones de luz natural son muy pobres, la eficiencia energética es muy baja y además registra problemas de humedades en el sótano.

Las soluciones que aporta el estudio Sánchez Bueno a los problemas de accesibilidad y seguridad incluyen una salida de emergencia y un recorrido de evacuación alternativo en todas las plantas, una escalera protegida desde el sótano y la actualización de las instalaciones de protección contra incendios. En cuanto a las condiciones de accesibilidad, se uniformiza la rasante de la planta de acceso a cota cero, se instala un ascensor completamente adaptado y se incorporan aseos adaptados. Erdialde aprovechará tras las obras la luz natural mediante la incorporación de nuevos paños de vidrio en la fachada y mamparas de vidrio en el interior.

Su actividad hostelera cambiará de ubicación y estrenará equipamientos y se mejorarán las condiciones de eficiencia energética, mejorando la limitación de demanda energética, y el consumo de las instalaciones de ventilación, climatización e iluminación.