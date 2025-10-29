Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vestíbulo, cafetería y salón del futuro hogar del jubilado vistos desde la escalera. Sánchez Bueno Arkitektura
San Sebastián

La reforma integral del hogar del jubilado de la calle Idiakez arrancará en mayo y durará un año

Las obras en el centro Erdialde, que tienen un presupuesto de dos millones de euros, resolverán las actuales deficiencias de accesibilidad y seguridad

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:00

Comenta

La Junta de Gobierno Local aprobó el martes la actualización del proyecto de ejecución para rehabilitar el hogar del jubilado Erdialde de la calle Idiakez ... 6, el centro de reunión de este tipo con mayor número de usuarios de la ciudad. Tras el visto bueno definitivo recibido ayer, el consistorio deberá sacar a licitación las obras del proyecto y adjudicarlas. El Departamento de Proyectos Urbanos calcula que los trabajos para remodelar de forma integral este hogar de jubilados arrancarán en mayo, «con el objetivo de que el renovado espacio se pueda reinaugurar a lo largo de la primavera de 2027», señala Juantxo Marrero, concejal del área.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  6. 6 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
  9. 9 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La reforma integral del hogar del jubilado de la calle Idiakez arrancará en mayo y durará un año

La reforma integral del hogar del jubilado de la calle Idiakez arrancará en mayo y durará un año