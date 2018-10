Redescubrir la ciudad sobre ruedas Iñigo Munilla, al mando del triciclo sobre el que va sentado Juan. Ambos disfrutaron de un precioso paseo bajo el sol otoñal. / D. S. La iniciativa 'En bici sin edad' permite a personas mayores hacer excursiones en triciclo | Ancianos y dependientes pueden salir de sus residencias gracias a esta iniciativa que busca hacerse un mayor hueco en la sociedad donostiarra DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Lunes, 29 octubre 2018, 10:43

«Esto no estaba así la última vez que lo vi», indica Juan Nieto mientras observa el mirador del Náutico. El espacio degradado que él recordaba es ahora una terraza de madera «preciosa». Las piernas de este hombre, de 88 años, no le permiten salir todo lo que le gustaría de San José de la Montaña, la residencia para mayores en la que vive, pero ahora ha descubierto una nueva forma de redescubrir San Sebastián y ver cómo ha cambiado. Puede moverse en bicicleta, eso sí, sin tener que pedalear. Y todo gracias a la iniciativa 'En bici sin edad'.

El proyecto nació a finales de 2016, al abrigo de las propuestas surgidas en el marco de la Capitalidad Cultural Europea, con el objetivo de mejorar la vida de las personas mayores, realizando paseos por la ciudad en triciclos adaptados. A partir de entonces se han realizado 75 salidas y 400 mayores de diferentes hogares residenciales se han beneficiado de este proyecto. «Hay gente que lleva más de cinco años sin ver el mar. La sensación para ellos es increíble y para los voluntarios que les llevamos es toda una experiencia muy gratificante», explica Iñigo Munilla, cofundador y coordinador de este proyecto de innovación social sin ánimo de lucro.

La cifra 6 triciclos son los que dispondrá este año la iniciativa 'En bici sin edad' y con los que pretende llegar a diez centros residenciales de mayores y también a domicilios de Pasaia, Errenteria y Elgoibar.

Juan da buena cuenta de esta realidad. «Para mí supone todo, ha sido un cambio radical en mi vida», indica con una sonrisa. Tapado con una mantita, visita su querida San Sebastián en la parte frontal de un triciclo que lleva una batería eléctrica y que puede alcanzar los 20 kilómetros por hora. «Es muy cómodo», asegura, mientras siente la libertad, el aire y el sol del otoño en su rostro. A su lado queda sitio para una persona más, porque son dos las plazas disponibles, lo cual favorece la conversación entre los pasajeros y que el viaje sea todavía más ameno.

La inciativa gusta. «Como me entere que mi amigo -refiriéndose a Munilla- sale y no me avisa, me lo cargo», apunta entre risas, mientras gira su cabeza hacia atrás y búsca con complicidad la mirada de su particular chófer, que también sonríe.

Vínculo especial

«Se genera un vínculo muy especial entre los mayores y los voluntarios. Cada vez que salimos es una nueva oportunidad de conocernos, de vivir una nueva historia», apunta Munilla.

El proyecto nació en Copenhague en el año 2013 y actualmente es una realidad en más de 37 países y continúa bajo un plan de expansión importante. Donostia fue la primera ciudad a nivel estatal en ponerla en marcha y ofrecer sus virtudes, que no son pocas. Entre ellas, la capacidad de mejorar de la calidad de vida de los mayores y la relación que se crea entre ellos y los voluntarios del proyecto, convertidos en conductores por un breve pero intenso periodo de tiempo.

«El triciclo se convierte en un medio de comunicación entre distintas generaciones», apunta Munilla. Los recorridos duran entre 75 y 90 minutos, y se hacen dos paradas denomindas 'de escucha' para conversar con los mayores.

Los triciclos se guardan y se revisan y mantienen por los profesionales de Txita, la empresa que se encarga del reparto de mercancias mediante bicicletas de carga.

En la actualidad cuentan con cinco triciclos y en breve podrán sumar uno más. Además ya han formado a 90 voluntarios. Para ello inciden en la importancia de los cursos de formación, que tienen una duración de unas tres horas. En caso de necesidad en algunos casos se pide a los participantes unas horas más de práctica «que sirve para que le cojan el gusto». Se puede ser voluntario a partir de los 16 años. «No hay límite de edad».