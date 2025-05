«Las redes acercan los comercios centenarios a las nuevas generaciones»

Aitana está en Italia. Cerca de la capital toscana, en Pistoya, ciudad mencionada por Dante en su Divina Comedia. Viaje de placer. Viaje de trabajo. ... Aitana dirige junto a Iván Gonzalez Pacho la agencia Nube Comunicación, sin sede física pero con importantísima presencia en el universo digital y con clientes de tanto caché como Bataplán, Calzados Tello, la pizzería Pecatto, Txogitxu –mayoristas de buenas carnes– la Funeraria de Irun o ese lugar donde el ring es el escenario de muchos sueños, La esquina del boxeo. Graduados en Deusto, a Aitana se le unió una diseñadora vallisoletana, Claudia Sobradillo. Aparte de Julen o Santiago, también debemos citar a 'Milka', la perra Labrador presente en la imagen corporativa de la agencia.

– Así que graduados en Deusto, capaces de todo. Tú trabajaste en Decathlon. Y en Street Marketing, una agencia que 'vendía' eventos deportivos por y de toda Europa. Por ejemplo, la media maratón donostiarra. Iván tuvo hasta marca propia de ropa, Straiker. Habíais coincidido en la uni y decidisteis crear una agencia de marketing digital.

– Así fue. Quisimos poner en marcha un modelo de negocio supercercano que utilizara las herramientas de la era digital. No solo la web. También TikTok, Instagram, Facebook. Sabiendo que no todas sirven para lo mismo, que cada una tiene su funcionamiento. Y sin olvidar que en ellas, donde la gente piensa que hay tanto postureo, todo lo que subas, todo lo que cuentes y compartas ha de estar basado en el contacto directo, el físico.

«Creamos nuestra agencia al estallar la pandemia. Queríamos que el mundo hablase de nosotros, pero el mundo estaba hablando de otra cosa. Sin embargo, a la postre, lo digital fue esencial para mantener el contacto de todos con todas»

– ¿Ejemplos?

– Si queremos transmitir que los ingredientes que usan en la pizzería Pecatto son naturales, frescos y locales no nos bastará con colgar la foto de un trozo de queso o un plato de tomates. Mejor grabarle un vídeo en su huerta de Lodosa al proveedor de pimientos. Que sea él quien se implique, que tú lo sientas cercano y real.

– Muchos pensamos que las redes son muy 'yoistas'.

– Si para promocionar tu clínica de estética, para ofrecerte como asesora de imagen no haces más que decir 'soy buena, muy buena, la mejor', no sirve para nada. Demuéstralo...

– Supongo que no bastará con imágenes de un antes y un después de la operación. Como pasa con los anuncios de cremas contra la celulitis (con modelos que no las necesitan), huelen a falso.

– Claro. Esos métodos no funcionan. Las nuevas maneras serían, siempre con el permiso de quien se somete al tratamiento, crear una story en la que, audiovisualmente, se haga un seguimiento del proceso. Sin ángulos muertos. Que se vea que se le pincha (si se le pincha algo) y que, claramente, se diga que no hay milagros, que la piel pasará un tiempo recuperándose...

– Toda una estrategia...

– De comunicación. Siempre hay quien piensa que basta con subir imágenes y colgar esos vídeos graciosos que te filma tu primo. Pues no. Es, lo has dicho, una estrategia que se debe definir muy bien antes de empezar a subir contenidos. El profesional de marketing digital deberá estudiar tu negocio, analizar a tu competencia y entender tus necesidades. La comunicación en redes es un esfuerzo que, faltaría más, ha de tener retorno. Acaso necesitas un cambio de imagen, tal vez tu urgencia sea aparecer en las pantallas cuando alguien busca en Instagram el servicio que ofreces... Tu asesor ha de saber para qué sirve y cómo usar cada red.

– Comparte ese conocimiento.

– TikTok viraliza contenidos y crea marca. Instagram es más tu carta de presentación. Ya no se busca tanto directamente en portales, en Google, en webs, sino directamente en las redes que, lógico, y mediante las cookies que les regalamos, saben muy bien qué vamos a querer buscar y cuándo lo hacemos. Linkedin es otra historia. Más empresarial. Lo cual no significa que no debas tenerlo activo y actualizado.

– ¿Qué quieres sugerir con la frase del titular?

– Algo muy real. Hay veces que no te acercas a un establecimiento porque como es ese donde compraba tu abuela y ahora compra tu madre, no es para ti. Un negocio centenario... ¿Cómo va a tener eso que tú buscas? Si ese comercio antiguo tiene unas redes bien manejadas, de pronto no serás tú quien vaya sino ellos, ellas, quienes aparezcan en tu móvil. Y esos zapatos, esa cazadora, esos cosméticos que ni se te había ocurrido que fueran para ti, te sorprenderán. Y acabarás entrando por la puerta. Y entonces, el mundo digital habrá contribuido al mantenimiento de la tienda física.

– ¿Y el párrafo de ahí abajo?

– Así nos pasó. A nosotros. Y a todos. De pronto, fueron las redes las que nos mantuvieron conectados, cohesionados. Puede sonar mal porque mucha gente sufrió mucho, pero para nosotros el terrible Covid fue un valor añadido. Nuestros clientes necesitaban llegar a los suyos y nosotros fuimos tendiendo los puentes.

– ¿¿Tu dermatóloga está en Málaga??

– Entré en sus redes, bien gestionadas, limpias, y confié en ella.