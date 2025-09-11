El recurso de un okupa aplaza 'sine die' el desalojo del antiguo colegio en Martutene

El futuro del edificio okupado en el barrio donostiarra de Martutene vuelve a llenarse de incertidumbre y nuevas dilaciones. El motivo, el recurso de apelación ... presentado en el último momento por uno de los moradores contra la sentencia de desalojo dictada el pasado 7 de julio por el Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia. La jueza se pronunció entonces a favor de la Fundación Gune, que un año antes adquirió al Gobierno Vasco el antiguo colegio abandonado con la idea de convertirlo en la sede del proyecto educativo de Formación Profesional Ortzadar. De llevarse algún día a cabo, pasará aún tiempo, ya que el tiempo estimado para las obras de reacondicionamiento rondará los dos o tres años, y ahora mismo no está siquiera confirmado que se vaya a proceder a desahuciar a los okupantes.

La impugnación supone un nuevo palo en las ruedas de la Fundación Gune en su aspiración de reconvertir el antiguo colegio de los Agustinos en un nuevo centro educativo. Un frenazo que ha llegado en el último suspiro, cuando solo quedaba media hora para que expirara el periodo de 20 días hábiles para presentar una apelación. Al no contar agosto, el plazo se cumplía este pasado martes, a las 15.00 horas -la sentencia fue dictada el 7 de julio pero no fue notificada hasta el día 10, cuando comenzó la cuenta atrás para poder ser recurrida-. Y a las 14.30 horas, fue presentado el recurso, tal como temían los propietarios del edificio.

En su argumentación para que el lanzamiento sea desestimado, la abogada del okupa defiende la existencia de vulnerabilidad económica por parte de su representado, un matiz que la autoridad judicial no consideró como tal cuando ordenó el desahucio. En su sentencia, la jueza razonó que el criterio de persona vulnerable, amparado en el Real Decreto 11/2020, únicamente podía ser aplicado «para aquellos procedimientos de desahucio por reclamación de rentas o cantidades asimiladas o por expiración del plazo concedido de contratos suscritos de conformidad con la Ley de Arrendamientos urbanos». Así, según el fallo, en este proceso no cabría la condición de vulnerable del okupa «dado que se trata de un precario».

«Más de dos años residiendo»

La letrada, por su parte, se acoge a doctrina del Tribunal Supremo para alegar «la naturaleza plenaria» de los precarios para acreditar vulnerabilidad económica. Es más, subraya que su defendido «es una persona vulnerable no solo económicamente, tal y como queda probado, sino también socialmente. Lleva más de dos años residiendo en dicho edificio, es usuario de los servicios sociales y carece de peligrosidad».

En este sentido, la letrada matiza los dos antecedentes policiales del okupa que constan por el delito de robo con violencia y fuerza en atestados de la Guardia Municipal, «solo hablan de instrucción», sin que, según defiende, conste realmente como identificado o investigado por esos delitos.

Por último, insiste en que el antiguo edificio reuniría «los requisitos para ser habitado como habitaciones, cocina, baños, y está estructurado como pequeños apartamentos donde viven más de 60 personas». Este extremo es completamente opuesto del parecer de la Fundación Gune, que considera que el inmueble no es digno de ser habitado tal como está, después de permanecer clausurado desde hace dos décadas.

Cerrado desde 2003

Sus puertas fueron cerradas en 2003, cuando acabó su última función como instituto politécnico del barrio de Martutene. Desde entonces ha acogido diferentes asentamientos, aunque todos ellos fueron desalojados tras un periodo más o menos polémico y más o menos prolongado. Salvo el actual. Su anterior propietario, el Gobierno Vasco, llegó a contratar durante más de un año seguridad privada para evitar que fuera nuevamente okupado.

El cambio de titularidad llegó el 19 de junio de 2024, cuando la Fundación Gune lo adquirió al Departamento de Patrimonio. Su intención era, y es, recuperar su antigua utilidad como centro educativo de formación profesional. Tras efectuar la compra, en julio de ese año los nuevos propietarios presentaron una demanda que fue admitida a trámite en noviembre. Sin embargo, esta orden fue bloqueada en los juzgados de primera instancia de San Sebastián, a raíz de las solicitudes de justicia gratuita reclamadas por dos de los moradores del edificio con el fin de evitar el desahucio. Diferentes recursos entre las partes demoraron hasta el pasado junio un juicio que culminó con la sentencia de desahucio ahora recurrida.

Mientras tanto, en los cajones de la Fundación Gune acumula polvo su plan Ortzadar. Según explicó en su día la dirección del centro formativo, prevé un plazo de unos dos años para rehabilitar un edificio que «tiene valor histórico», aunque primero debería acometer los trabajos de limpieza y desescombro del mismo. Y antes de nada, el desalojo del mismo.