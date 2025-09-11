Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El antiguo colegio de los Agustinos en Martutene está okupado desde hace unos años. Iñigo Royo

El recurso de un okupa aplaza 'sine die' el desalojo del antiguo colegio en Martutene

Su defensa recurre en el último momento el fallo judicial que ordenaba el desahucio, al considerar que su defendido es una persona vulnerable

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:00

El futuro del edificio okupado en el barrio donostiarra de Martutene vuelve a llenarse de incertidumbre y nuevas dilaciones. El motivo, el recurso de apelación ... presentado en el último momento por uno de los moradores contra la sentencia de desalojo dictada el pasado 7 de julio por el Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia. La jueza se pronunció entonces a favor de la Fundación Gune, que un año antes adquirió al Gobierno Vasco el antiguo colegio abandonado con la idea de convertirlo en la sede del proyecto educativo de Formación Profesional Ortzadar. De llevarse algún día a cabo, pasará aún tiempo, ya que el tiempo estimado para las obras de reacondicionamiento rondará los dos o tres años, y ahora mismo no está siquiera confirmado que se vaya a proceder a desahuciar a los okupantes.

