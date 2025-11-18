Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los contenedores de la calle Fuenterrabía rodeados de cartones de embalaje de los comercios de la zona.
San Sebastián

La recogida del cartón de los comercios del Centro se realizará en la puerta de cada negocio

El Ayuntamiento de Donostia y la Mancomunidad de San Markos ponen en marcha este nuevo servicio el próximo lunes 24 con el objetivo de evitar que las calles se llenen de residuos

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El Ayuntamiento, junto con la Mancomunidad de San Markos, va a proceder a modificar el sistema de recogida del cartón generado por el sector comercial ... en el Centro. Consistorio y Mancomunidad han tomado esta decisión después de comprobar que durante los últimos años las calles más céntricas de Donostia se llenan muchas noches con las cajas de embalaje vacías que las tiendas depositan en la vía pública una vez que los contenedores azules se llenan y dejan de dar más de sí, con el consiguiente enfado e indignación de los vecinos. Hay actualmente 871 establecimientos comerciales y hosteleros en el Centro que presentan en mayor o menor medida cierto carácter de gran productor de cartón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  3. 3 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  4. 4

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  5. 5

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster
  6. 6

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  7. 7 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  8. 8

    Investigado por controlar, violar y dejar embarazada a una viuda, además de maltratar a sus 2 hijos
  9. 9 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  10. 10

    Osakidetza detecta más de tres personas al día en riesgo de suicidio, el doble que hace tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La recogida del cartón de los comercios del Centro se realizará en la puerta de cada negocio

La recogida del cartón de los comercios del Centro se realizará en la puerta de cada negocio