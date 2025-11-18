La recogida del cartón de los comercios del Centro se realizará en la puerta de cada negocio

El Ayuntamiento, junto con la Mancomunidad de San Markos, va a proceder a modificar el sistema de recogida del cartón generado por el sector comercial ... en el Centro. Consistorio y Mancomunidad han tomado esta decisión después de comprobar que durante los últimos años las calles más céntricas de Donostia se llenan muchas noches con las cajas de embalaje vacías que las tiendas depositan en la vía pública una vez que los contenedores azules se llenan y dejan de dar más de sí, con el consiguiente enfado e indignación de los vecinos. Hay actualmente 871 establecimientos comerciales y hosteleros en el Centro que presentan en mayor o menor medida cierto carácter de gran productor de cartón.

La puesta en marcha de este proyecto es inminente y está «justificado» debido a la cantidad de cartón acumulado «en casi la totalidad de las calles del Centro a partir de media tarde», señala la memoria a la que ha tenido acceso DV.

Las tiendas deberán sacar el cartón a última hora de la tarde y lo depositarán en su puerta, bien plegado y evitando invadir la acera

Tal y como se está informando ya a los comercios del Centro, con la entrega de la documentación correspondiente, la recogida de cartón comercial y papel puerta a puerta comenzará el lunes 24 de noviembre. La frecuencia de la recogida será de lunes a sábado, ambos inclusive, y el horario de retirada del cartón será al «cierre del comercio, antes de las 21.00 horas», tal y como se lee en el informe elaborado.

Los datos Inicio. El próximo lunes 24.

Frecuencia de recogida. De lunes a sábado, ambos inclusive.

Horario. Al cierre del comercio, antes de las 21.00 horas

Información. Los comercios pueden llamar al teléfono gratuito 900.841.148

A partir del próximo lunes los comercios «sacarán el residuo a última hora de la tarde y lo depositarán en la puerta de su establecimiento, bien plegado y evitando la invasión de la acera, en la medida de lo posible», indica el informe sobre un sistema que recuerda al utilizado hace décadas en la ciudad cuando los residuos se depositaban en la vía pública con las consiguientes incomodidades para la ciudadanía. El servicio de recogida del cartón se realiza en la actualidad con un equipo compuesto por un conductor y un peón que recoge el residuo de los contenedores. Al cambiar la ubicación del material a recoger, «se multiplican considerablemnte los puntos de carga, haciéndose necesaria la aportación de otro peón al equipo».

El cumplimiento de esta modificación es de obligado cumplimiento para todos los comercios que reciban el comunicado. Su incumplimiento será sancionada por el consistorio.

Reducir el cartón en las aceras

El documento que están recibiendo los comerciantes del Centro señala que debido al «elevado volumen» de cartón que se genera «diariamente» y ante la «imposibilidad» de que los contenedores actuales absorban dicha acumulación, «se ha decidido modificar el sistema de recogida dirigido al sector comercial». Se explica en el informe elaborado que en la actualidad, «los establecimientos del Centro sacan sus cajas de cartón a cualquier hora del día y algunos colmatan con rapidez los contenedores». Por ello, «a partir de ahora, la recogida de cartón dejará de realizarse junto a los contenedores de la vía pública y pasará a efectuarse a puerta, en horario nocturno», señala el documento.

El objetivo de esta modificación es, por un lado, «reducir la acumulación de cartón y embalajes en las aceras y la vía pública tras el cierre de los negocios, mejorando así las condiciones de tránsito y accesibilidad», señala Carlos García, concejal de Mantenimiento Urbano. Por otro lado, este cambio busca «garantizar una mayor calidad» en la gestión, valorización y reciclaje del material recogido, señala el edil del PSE sobre un tema que se ha tratado varias veces en las comisiones municipales a iniciativa del PP.

El comunicado a los comerciantes deja claro «la obligación» que tienen «de participar en el sistema de recogida puerta a puerta de cartón que el Ayuntamiento llevará a cabo con San Markos». Su incumplimiento «será sancionado» conforme a lo dispuesto en la ordenanza de recogida de residuos. Este mismo reglamento, en su artículo 48, dice que el consistorio «podrá introducir en cualquier momento las modificaciones en los horarios, frecuencias y formas de prestarse los servicios de recogida que, por interés público, tenga por convenientes».