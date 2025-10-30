Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las afectadas transporta junto a su hijo una maleta con los enseres que recogieron de la casa. Gorka Estrada

Desalojo de once personas en Donostia

«No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»

Las once personas desahuciadas de una casa en Egia buscan una alternativa a la situación «de calle» que enfrentan

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:18

Las once personas desahuciadas ayer de una casa de la calle Aldapa del barrio donostiarra de Egia tras ser víctimas de «una estafa» por parte ... de su casero afrontan ahora una realidad incierta. Después del desahucio exprés que sufrieron, en el que fueron obligados a abandonar su vivienda «en apenas 30 minutos», buscan alternativas habitacionales para solventar una situación extrema. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Donostia les ofrecieron tres noches -cinco en el caso de la mujer embarazada y su pareja- en un hostal, pero nada es seguro a partir de ahí. «Nos han dicho que lo único que nos pueden ofrecer son estas tres noches, que en este tiempo busquemos adónde ir después», revela una de las afectadas.

