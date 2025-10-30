Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Izaskun, pintora, ilustradora, dibujante, trabaja ahora en un proyecto de 365 autorretratos. El desafío se titula 'How I Feel Today'. MARILÚ BENÍTEZ

Izaskun Fernández

«Se me puso la piel chinita al ver mi cráneo pintado tan cerca del María Cristina»

Una de las piezas expuestas en la plaza Labayen hasta el domingo es suya

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:19

Servicios Funerarios Grupo Albia, que acaba de renovar el Tanatorio Crematorio Rekalde Berri, exhibe en Donostia, entre la plaza Ramón María Labayen y el paseo ... de la República Argentina, un puñado de piezas fantásticas agrupadas bajo el nombre 'Mexicráneos'. Grandes artistas mexicanos celebran a la Muerte alegre en gigantescas calaveras. La exposición, que termina justamente el domingo 2, el feliz Día de Muertos en México, ha contado con la rendida colaboración de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Izaskun es la autora de la obra titulada '¡Corre y se va corriendo!'

