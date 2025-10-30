Servicios Funerarios Grupo Albia, que acaba de renovar el Tanatorio Crematorio Rekalde Berri, exhibe en Donostia, entre la plaza Ramón María Labayen y el paseo ... de la República Argentina, un puñado de piezas fantásticas agrupadas bajo el nombre 'Mexicráneos'. Grandes artistas mexicanos celebran a la Muerte alegre en gigantescas calaveras. La exposición, que termina justamente el domingo 2, el feliz Día de Muertos en México, ha contado con la rendida colaboración de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Izaskun es la autora de la obra titulada '¡Corre y se va corriendo!'

– Te enviaron una foto. Tomada aquí mismo, frente al río. Una foto de tu obra, de ese cráneo gigante que tú pintaste con los personajes de un juego de cartas mexicano que se inicia gritando precisamente 'Corre y se va corriendo'. Son 54 cartas. Te mandaron la foto unos amigos. Tuyos y de la familia. Se te puso la piel 'chinita'. De gallina. Se te erizaron los vellos. De emoción.

– Absolutamente. Y mira que esta exposición ha recorrido medio mundo, de Texas a Parla en Madrid pero me impresionó muchísimo ver mi cráneo aquí. Y es que mi abuela (cuya muerte tengo muy reciente, solo dos años) y mi abuelo venían los veranos a San Sebastián y se alojaban en el Cristina así que me pareció una coincidencia feliz. Lo primero que pensé fue ¡qué padre, qué bonito que esto haya sucedido! Acaso era una forma de cerrar el duelo.

«Mi abuela Lorenza Larragain, que ya nació en México, y su marido, Octavio Fernández, asturiano, venían todos los veranos a San Sebastián y se alojaban en ese hotel» «El padre de Lorenza trabajaba en la Papelera del Bidasoa. Era bueno en su oficio y le enviaron a México junto al navarro Perochena. Mi padre es Ramón Fernández. Mi madre Ana Laura Ávila. Mi padre solía venir a casa de sus tíos en Errenteria»

– ¿Festejarás y honrarás a tus muertos estos días? ¿En familia?

– Por supuesto. No puede ser de otra manera. Somos mexicanos. Mañana viernes, por ser último del mes, los niños no tienen colegio así que nos tomaremos unas cortas vacaciones hasta el domingo, el Día de Muertos. Mi marido Juan Pablo y nuestros hijos Lucio de 9 años y Greta de 6 iremos a Acapulco. El domingo bajaremos al centro para ver los adornos, la decoración, la Fiesta. Y para honrarlos. Honrar a nuestros muertos. No con tristeza sino con alegría y orgullo. Forman parte de nuestra familia.

– Igualmente inauguras exposición uno de estos días. Y también relacionada con la Muerte.

– Una colectiva. 'Sombras del Mictlán' se llama. El Mictlán es el inframundo en las culturas mexicana y nahua. No, no estamos hablando del infierno judeocristiano. Nadie castiga a nadie en el Mictlán es, simplemente, el lugar del descanso eterno.

– ¿Qué presentas ahí?

– Un bodegón de estilo muy clásico pero a la vez rompedor. Fui educada en Velázquez, Goya y Rembrandt. El abstracto no estaba bien visto. Solo eran manchas pintadas por quienes no sabían dibujar. Me fui alejando poco a poco de esas creencias. Escapándome del realismo y del hiperrealismo. Hoy, libre, puedo decir que admiro a pintores como Emilio Villalba, fascinado por el caos y las distorsiones, y Horacio Quiroz que ha creado una mitología queer. Me gusta el proceso que han llevado desde que fueron realistas. Que tal vez sea parecido al mío...

– Continúa. Hablabas de tu bodegón, casi un 'memento mori'...

– Efectivamente. Apilo unos cuantos libros sobre arte y los corono con una calavera. Creo que quiero significar la muerte de mis creencias, de las creencias que me habían sido impuestas.

– Y tanto que libre. Tu cráneo es arte urbano, popular total. Y con toques surrealistas. Por otro lado, te sientes cerca de los grandes muralistas mexicanos.

– Me gusta cuando el arte sale de las galerías y los museos. Porque el arte urbano, exposiciones como Mexicráneos, propuesta por una empresa de servicios, de servicios funerarios como el Grupo Albia, salen al encuentro de la gente. Solo unos cuantos (aunque sean unos muchos) van a galerías y museos, un público predeterminado. Cuando tu obra está en la calle la ven todos, interactúa con todos. En cuanto a los muralistas mexicanos...

– Diego Rivera, Siqueiros...

– También José Clemente Orozco o González Camarena. Y mi maestro, el ya casi centenario Manuel Guillén... Usaron los murales para narrar, para contar historias. Como lo hacían los maestros de la Edad Media en las catedrales. Y los pintores indígenas. No me atrae tanto el mural hecho solo con intenciones artísticas. Y yo también quiero contar.

– Pues cuéntanos que pasó el 19 de septiembre de 2017. En el garaje de vuestra casa, angosta y de tres pisos, en Ciudad de México.

– Tenía solo tres semanas de plazo para pintar mi cráneo '¡Corre y se va corriendo!'. Estaba retocando la bandera mexicana que corona la calavera.En el garaje porque su estructura no cabía en ningún otro lugar. Por un momento noté que se movía. No sabía si era una impresíón mía o la Muerte traviesa. No, era un terremoto. De magnitud 7,1. ¡Corre!