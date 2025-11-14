Los puestos de txistorra ya tienen dueño La fortuna sonríe a un total de 18 centros escolares y 22 asociaciones, que el 21 de diciembre venderán el producto estrella de Santo Tomás en las plazas de Gipuzkoa, Sarriegi y de la Constitución

Dos voluntarias sacan las papeletas agraciadas en el sorteo celebrado este jueves en el Salón de Plenos.

Jorge F. Mendiola San Sebastián Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Ilusión, nervios, tensión, alegría, decepción... El sorteo de los puestos de txistorra de Santo Tomás transformó este jueves el Salón de Plenos del Ayuntamiento en una montaña rusa de emociones. Había mucho en juego y se palpaba en el ambiente, con escolares y asociaciones pendientes del resultado.

Desde que el Gobierno Vasco prohibió que los menores vendan alcohol, la demanda entre los centros educativos ha caído en picado. De hecho, este jueves ni siquiera se cubrió el cupo de veinte puestos que Donostia Festak reserva a los estudiantes. Se presentaron dieciocho y todos consiguieron un sitio en la feria del 21 de diciembre, que además este año cae en domingo y, por tanto, se espera una gran afluencia de público. Hubo que decidir, eso sí, qué clase de cada centro era la afortunada, ya que solo se permite como máximo un puesto por colegio, instituto o facultad y había 35 solicitudes.

Para las asociaciones quedaban disponibles veintidós puestos: los veinte que les corresponden por reglamento más los dos que no ocuparon los estudiantes. En su caso, el sorteo fue puro y dos voluntarias sacaron de una saca los papeles de los afortunados. Todos estaban presentes –requisito indispensable para disfrutar del privilegio de participar en la feria– excepto Intxaurrondoko Gazte Asanblada, que perdió la oportunidad de hacer caja a base de dispensar txistorra y sidra.

Satisfacción y tristeza

La nueva concejala de Cultura, Ana López, debutaba en la tarea y se encargó de leer los nombres de los ganadores. Una vez conocidos todos los agraciados, se procedió a adjudicar las posiciones dentro de la feria, con tres posibles escenarios: plaza de Gipuzkoa, plaza Sarriegi y plaza de la Constitución. Al final, algunos se marcharon satisfechos y haciendo planes mientras otros veían con tristeza cómo la suerte pasaba de largo.

«Siempre que podemos participamos en el sorteo y ya nos ha tocado varios años. El dinero que recaudemos los usaremos para viajar en verano a diferentes festivales», contaba un sonriente Josu Sagardia, de Kresala Dantza Taldea, tras conocer que su papeleta había sido una de las elegidas por la mano inocente.

Unas filas más adelante, Paula Telleria, de Deutsche Schule, se abrazaba con sus compañeras de clase. «Nos ha tocado en la Consti. Es la primera vez que pedíamos puesto y hemos tenido suerte. El dinero que consigamos será para el viaje de fin de curso a Alemania. La pena es que no podamos vender alcohol porque hay mucha gente que lo pide», decía esta estudiante de 16 años.

Junto a ella, Sara Azurmendi, de Antigua-Luberri, relataba que aunque su colegio siempre participa en el sorteo, para ella esta será la primera feria al otro lado de la barra: «Me han contado que hay mucha gente, mucho trabajo, sobre todo en la Consti, donde nos ha tocado el puesto, pero que es una buena experiencia. Con lo que saquemos queremos irnos en Semana Santa a recorrer Europa: Múnich, Amsterdam, París...».

