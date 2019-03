Aquí no se puede decir «no hay»

Durante ocho décadas (1925-2005), este establecimiento dedicado a ferretería y artículos de menaje, ocupó todo el bajo de la esquina de Avenida 2 con c/Sta. Catalina.

En el origen de 'Los Fabricantes Unidos' se encuentra un indiano de los de leyenda, Anastasio Azpiazu Olaizola, que hacia 1880 salió del caserío Egurtza, en su Azpeitia natal «en busca de fortuna, con dos pesetas cosidas a la camiseta y cuatro onzas de chocolate por todo bagaje». En Bayona se unió a otros jóvenes emigrando a Argentina, dedicándose allí a la recogida de chatarra y luego a la cría de conejos. Trabajando muy duro llegó a abrir varias ferreterías, ahorrando peso a peso hasta conseguir volver «rico» a su tierra.

De regreso a España, Azpiazu abrió en 1922 la ferretería &ldquoVasco Madrileña&rdquo en Madrid y por la misma época otra en San Sebastián con el nombre de 'Los Fabricantes Unidos', que primitivamente debió ubicarse en la esquina de la c/ Getaria con c/ San Martín 7. Al poco tiempo se trasladaron a la privilegiada y definitiva ubicación en la esquina de Avenida 2, tomando el traspaso de la antigua tienda de baldosas y sanitarios de José Peña. Aquí entraría muy joven a trabajar un sobrino procedente también del caserío Egurtza, Ignacio Azpiazu Oyarzabal (n.1910).

Los datos Fundador Anastasio Azpiazu Olaizola. Dónde En Avenida de la Libertad 2, desde 1925. Cierre 31 de octubre de 2005.

Los Fabricantes Unidos, hacia 1960. Foto: Kutxateca

Anastasio era un hombre muy austero. Vivía en Urnieta, donde a pesar de los numerosos negocios que tenía, mantenía una granja de conejos, como también había tenido en Argentina. Tras la guerra, abrió una nueva tienda en la c/ Alcalá de Madrid, con el mismo nombre que la donostiarra, 'Los Fabricantes Unidos'.

Durante la posguerra la vida en el país era difícil y con muchas carencias, y en 1948, Anastasio que ya tenía 84 años, regresó a Argentina donde la calidad de vida era muy superior. Las ferreterías tanto de San Sebastián como de Madrid quedaron dirigidas por la sociedad &ldquoAZUR&rdquo (Azpiazu-Zubillaga-Urbizu-Reunidos).

Ignacio Azpiazu 'Don Ignacio', como le llamaban sus empleados, fue quien quedó al frente en Los Fabricantes Unidos de San Sebastián en donde llegó a haber unos 15 trabajadores. Todos los empleados tenían muy clara la consigna de Don Ignacio: «Aquí no se puede decir 'no hay', si no lo tenemos igual, tenemos parecido». ¡Y la verdad es que había de todo!

Pese a la competencia comercial, varios ferreteros donostiarras se juntaban los viernes (san Viernes) para cenar en los restaurantes Juanito Kojua y Salduba, Ignacio Azpiazu, Miguel Arana de la ferretería 'Yale' de c/Miracruz, Juan José Arzubialde, de la ferretería 'Arzubialde y Zabala' de la Alameda, el Sr. Oria del establecimiento de la c/ Urbieta, y Juan Vollmer dueño de la fábrica 'La Palmera' de Irun, cuando las cuchillas de afeitar Gillete que fabricaba eran las más famosas del país y daban «un gustirrinín», como anunciaba Gila.

Fallecido Ignacio en 1969, fueron sus hijos los que llevaron el negocio a partir de entonces. En 1971 tras terminar sus estudios de Comercio, se incorporó José Ignacio Azpiazu Urbieta, como gerente y más tarde su hermano José Luis que por haber cursado Económicas, llevó la contabilidad, inventarios y administración. La más joven, Ana Mari, entró a finales de los 80 para encargarse de las compras de todo el género, así como de la engorrosa tarea de quitar y poner los nueve escaparates.

En los de Sta. Catalina se exponían, en uno, los carros de compra; en otro las barbacoas y las planchas de asar; en el siguiente, las estufas en invierno y en verano, hamacas, sombrillas, neveras, etc., y por último los carros verduleros de cocina, botelleros, cubetas de plástico, etc.

En los escaparates de la Avenida se podían ver: en el primero los utensilios de jardinería, tijeras, cortasetos, navajas y pequeños electrodomésticos; en el siguiente, utensilios de lo más diverso para la cocina, con su correspondiente letrerito que indicaba su utilidad como «sartén mágica para huevos escalfados» o «cubeta pongo-todo». Seguían con cajas fuertes, etc. y los dos últimos se dedicaban al artículo de regalo: uno con vajillas, juegos de café, cristalería, cubertería, etc., y en el otro los jarrones, maceteros, figuras de Lladró, etc.

El establecimiento constaba de planta baja y bodega. En la bodega, de unos 250 m2, se almacenaba la mayoría del género distribuido en pasillos, con estanterías, y como si se tratara de calles, tenían su nombre: la de la cristalería, la de los jarrones, paelleras... era como un laberinto. La planta de venta tenía unos 350 m2 repletos de productos con una variedad que abarcaba ferretería, menaje, pequeños electrodomésticos, bricolaje y mil utensilios que despertaban la curiosidad y la imaginación del paseante.

Los Fabricantes Unidos cerró el 31 de octubre de 2005, y fue sustituida por una entidad bancaria, ahora cerrada, privándonos del placer de entretenernos en sus curiosos escaparates.