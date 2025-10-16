El proyecto municipal KUKU recibe el premio internacional Good Design Awards

El laboratorio de Curiosidad Digital y Comunitaria KUKU impulsado por el Ayuntamiento a través de Donostia Lagunkoia y en colaboración con otros agentes, ha ... sido galardonado por los Australian Good Design Awards, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo en materia de diseño e innovación.

La concejala de Acción Social, Acción Comunitaria y Barrios Mariaje Idoeta explica que «el proyecto KUKU ha sido reconocido por la industria del diseño australiana por su enfoque innovador al explorar la curiosidad como palanca para reducir la brecha digital y fortalecer la cohesión social». Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal para afrontar los retos y oportunidades que plantea el envejecimiento, y que promueve el papel de las personas mayores en la búsqueda de soluciones, en este caso vinculadas a la transformación digital.

Resultado «revelador»

KUKU es una iniciativa experimental y comunitaria impulsada por el consistorio, a través de Donostia Lagunkoia y el servicio de Mayores del Departamento de Acción Social, la Asociación de Personas Mayores Guardaplata y APTES (Asociación para la Promoción de la Tecnología Social), con el apoyo técnico de Apitropik y el impulso económico de Etorkizuna Eraikiz.

El proyecto se desarrolló entre octubre de 2023 y junio de 2024 en Bidebieta. En esos meses, 25 personas mayores, con una media de edad de 75 años, participaron en un proceso de co-creación que combinó tecnología y comunidad. A lo largo de diferentes sesiones, exploraron cómo entrenar la curiosidad digital y comunitaria mediante herramientas como Telegram, Google Docs o ChatGPT, incorporando dinámicas creativas, teatrales y prototipos colectivos. Las entidades impulsoras trabajaron de manera colaborativa para diseñar sesiones a medida del grupo, adaptándose a sus ritmos e intereses.

El resultado «fue revelador», señala la edil del PNV. «El 65% de las personas participantes se sienten más curiosas, el 43% más abierta al mundo digital y el 25% más conectada con personas diferentes», indica.