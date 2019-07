Goia niega que sea necesario un informe de impacto ambiental Jueves, 25 julio 2019, 07:49

El Pleno rechazó ayer la petición de EH Bildu y Elkarrekin Podemos de que el gobierno municipal presente un informe de impacto medioambiental del proyecto escultórico de la artista Cristina Iglesias para la isla. Fue el alcalde Eneko Goia quien explicó que la obra se enmarca «dentro de la reforma del faro, que está en mal estado» y que este requisito «no es necesario» ya que no se produce un cambio de planeamiento. El primer edil expresó su «incomprensión» por este debate y lo achacó a que hay «una obsesión de asociar todos los proyectos de esta ciudad al turismo, y es algo que ya me ofende» y explicó que su objetivo . Su postura fue respaldada por el PSE y el PP, quienes defendieron la intervención de Iglesias. Por su parte, las otras dos formaciones proponentes no discutieron la relevancia de la artista y su obra pero criticaron «la falta de accesibilidad» y «los problemas que pueden generar en el medio ambiente».