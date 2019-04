Protesta en Sagüés por un skate park «en condiciones»

Alrededor de un centenar de skaters se han dado cita a mediodía en Sagüés para protestar por la pista provisional que ha habilitado el Ayuntamiento en la explanada. «Esto es una chapuza. El suelo tiene pendiente, es de una material inadecuado y los módulos que han puesto son más viejos que la polka. Se podían haber estrujado un poco más el coco y, sobre todo nos podía haber consultado. Esto que han puesto un parche».

Desde que el gobierno municipal decidió llevar a Sagüés los elementos del skate park de Anoeta para emplearlos de forma «provisional» hasta que acaben las obras del estadio, el mundillo del monopatín no ha dejado de criticar la idea. «Se creó un instagram para hacer esta 'quedada'. No se han gastado ni la mitad de lo que deberían para hacer un skate park en condiciones. El de Hernani es la mitad que éste, pero tiene mejores materiales. El suelo debe ser plano y de hormigón pulido. Esto es lo peor. Para hacer lo que han hecho mejor no hacer nada. Se queda muy por debajo de las expectativas», ha dicho Aritz Azpiroz.

'Sacha' Tovar, skater y surfista, ha explicado que barajan hacer una protesta periódica, ya que ha salido a la palestra pública el asunto del skate park. «Cuando quieran hacer algo de esto deberían contar con la opinión de la gente que sabe para no hacer chapuzas». La protesta ha reunido a un centenar de aficionados que han dado la espalda al parque habilitado por el Ayuntamiento y después han patinado en grupo por el paseo José Miguel Barandiaran. Mateo Rotaeche ha pedido a los políticos que «no se rían de nosotros. Han cogido elementos que estaban en la basura y los han puesto aquí. No es serio».