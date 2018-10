Propuestas de mejora para el barrio Estado de las aceras del paseo Doctor Marañón, cuya rehabilitación se plantea. La asociación de vecinos Lantxabe presenta 11 ideas para facilitar la vida en la zona | De las presentadas, solo cinco se someterán a votación popular, según ha decidido el consistorio GORKA LARRUMBIDE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 17 octubre 2018, 06:49

Antes de la elecciones municipales de mayo de 2019, el consistorio donostiarra ha puesto en marchar una campaña para presentar propuestas y mejoras para la ciudad. Para muchos, este planteamiento se entiende como parte de la campaña electoral, sin embargo, para otros, que el ciudadano tenga voz en todo lo que sean ideas para mejorar la ciudad. Y en este caso, es bien recibido.

Lantxabe ha decido participar y, como asociación de vecinos de Aiete, ha recogido las iniciativas que le han llegado desde diferentes rincones del barrio y, respetando los criterios establecidos, ha presentado once propuestas. Los técnicos municipales, de las once, han seleccionado cinco proposiciones, rechazando otras seis.

Atajo de Errondo

«Desde nuestro criterio, las propuestas rechazadas por los técnicos no se deben a razones técnicas, ni presupuestarias, ni administrativas. Los criterios son otros. Por ese motivo, no hay ninguna razón para que la razonada propuestas sobre el Atajo del camino Alto de Errondo que los lectores de DV conocen, no sea sometido a votación», explican desde la asociación vecinal.

«Respecto a las otras cinco propuestas rechazadas, encontramos similitudes exactas entre las 112 propuestas que sí pasan a votación y que cumplen los requisitos, idénticas a las que para Aiete se rechazan», protestan. «De la circulación en la rotonda de Jesuitinas no se dice nada y, sin embargo, aparece como rechazada», insisten.

Sobre esta rotonda, una comisión interescolar, con la presencia del gobierno municipal, está estudiando y buscando soluciones pues hace un par de días, tuvo lugar un espectacular accidente en la zona, sin víctimas, pero sí con cuantiosos daños materiales.

«La falta de iluminación en zonas de Aiete es escandalosa y peligrosa», como ejemplo la total oscuridad del paseo de Aiete que bordea los jardines del palacio desde la entrada principal hasta la salida por Etxadi, que convierten la zona en uno de los 'puntos críticos' más peligrosos.

Pero no todo son malas noticias. A continuación, algunas de las propuestas vecinales que sí pasan a la fase de votación. La elaboración de un proyecto de extensión del bidegorri desde el centro de salud hasta 'la cumbre'.

Este proyecto incluye declarar el paseo como zona 30 y ensanchar una de las dos aceras. Asimismo, se apuesta por mejorar en el arbolado y aceras del paseo doctor Marañón, «con presupuesto aprobado desde hace cuatro años», recuerdan desde Lantxabe. Existe también un proyecto para cubrir el Jolastoki de Aiete. De esta forma el Bolatoki Manuel Matxain también quedaría cubierto y Aiete podría disfrutar de un espacio protegido para sus actividades festivas, deportivas y de ocio, del que hoy carece.

Monte Oriamendi

Propuesta de los vecinos de Aiete es También se quiere poner en valor el monte Oriamendi-Aiete-Miramon, recientemente cedido al municipio por la Kutxa.

Los vecinos también han manifestado su voluntad por hacer un sendero desde el paseo de las aves 86 hasta la cancha de baloncesto y zona comercial.

Existen además, otras propuestas de personas que, de motu propio, han decidido proponer mejoras para el barrio, de las cuales 5 también han sido aceptadas a votación.

Aceras de Aizkolene

En este grupo de ideas se encuentran, por ejemplo, la propuesta de acondicionar y limpiar las aceras de Aizkolene -pero no el atajo-, colocar un semáforo y un paso de cebra al lado del caserío Oriamendi y colocar un paso de peatones en el paseo Miramon.

También ha sido aceptada por el consistorio de cara a la votación popular, la propuesta de implantación de una marquesina en la parada de autobús del citado paseo de Miramon.