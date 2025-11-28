Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Corre el Maratón de San Sebastián, se ducha y le pide matrimonio a su novia en la línea de meta

Dos corredores decidieron proponer matrimonio de esta manera tan original a sus respectivas parejas tras la Zurich Maratón de San Sebastián

M. S.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

Dos corredores decidieron proponer matrimonio de una manera bastante original a sus respectivas parejas tras la Zurich Maratón de San Sebastián , celebrada el pasado domingo en la capital guipuzcoana, y tras haber corrido los 42 kilómetros correspondientes.

Y es que Ibai, decidió correr el Maratón de San Sebastián el pasado 23 de noviembre, y tras ello, se duchó y volvió a la línea de meta a esperar a su novia Arlene, para sorprenderla durante su llegada y pedirle matrimonio. Un «bonito y emocionante» momento que presenciaron varios corredores.

Aunque esta no fue la única propuesta de matrimonio que hubo tras la carrera donostiarra, ya que, el joven influencer guipuzcoano, Iker Álvarez, también ha subido recientemente a sus redes un vídeo en el que se puede ver a otro corredor que también le pide matrimonio a su novia, aunque algo más lejos de la línea de meta, en el Muelle de San Sebastián.

Dos proposiciones de matrimonio tras la Zurich Maratón de San Sebastián

Y es que en el vídeo viral puede verse como el influencer se encontraba sentado descansando en el Muelle de San Sebastián junto a un par de amigos, tras haber corrido también el maratón donostiarra, cuando fueron testigos de este «bonito momento».

«¡Qué bonito! Termina la maratón y le pide matrimonio», comentaban los jóvenes mientras veían como 'Marc', según podía leerse en el nombre de su dorsal, se arrodillaba y le pedía matrimonio a su pareja. «¡Qué bonito es el amor!», comentaba Álvarez. «Si le dice que no, le mata ya, después de correr 42 kilómetros», bromeaba un amigo del influencer.

Aunque, posteriormente, puede verse como ambos se abrazan, dejando ver que la respuesta fue la deseada por el corredor. «Arrodillarse después de correr un maratón tiene mucho mérito», bromeaba un usuario en los comentarios del vídeo. «Y aunque le hubiese dicho que no, seguro que no le quedaban ni fuerzas para perseguirla», bromeaba otro.

