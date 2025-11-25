Hiritarrak
Asteartea, 25 azaroa 2025, 07:07
Euria ari du Alegian. Baita Altzon ere. Fermin Murua Gorostidiren baserri aurrean hazten diren kalabazak Miguel Joaquin Eleicegui famatu hura bezain handiak dira. Berakoetxean Carmen ari da kroketak prestatzen eta ama Joxepa babarrunak atontzen. Fermin eta Gregorio Zuaznabar Urkola kaminoaren behean daude, Behieko produktuak sortzen diren Sabekoetxea esnetegian. Koro, Gotzone eta Jon pasteurizazioaz, hartzigarriak ondo botatzen eta hartziduraren zein hozteko denboraren kontrolean arduratzen dira. Enbasatzeaz ere. Momentu honetan Xabi ez dago gurekin. Carlos bai. Carlos Behieko yogurtak eta esnea banatzen ditu Gipuzkoan. Behiak ez daude larrean kortan baizik. Euria ari baitu.
– Zenbat?
– Behi? Nik (Fermin) 22 ditut hemen. Gregoriok, berriz, 7 edo ditu Anoetako bere Sarobe baserrian. Bai nirean, bai Gregoriorenean badira hainbat bigantxa ere.
– Zein arrazako?
– Hemen Holstein batzuk ditugu baina gehienak mestizoak dira edo Ipar alpinak. Gregorioren denak 'pardak' dira. Alpinak ere.
– Jatorria Alemanian zein Herbehereetan duten Holsteinak produkzio handikoak dira, ez da?
– Bai baina guk animalia 'rustico'-agoak nahiago, Parda alpinak horietakoak dira. Gogorrak. Gutxiago produzitzen dute baina goi mailakoa da beren esnea. Manejorako ere komodoagoak.
– Zer esan nahi du hemen 'manejo' hitzak?
– Ez dira besteak bezain delikatuak beraz, zainketa egokiarekin, osasun arazo gutxi dute. Eta bai, gaur ez ditugu larrera atera goitik ari baitu euria baina kanpoan ere aise, lasai eta problemarik gabe ibiltzen dira. 1857. urtean sartu zen arraza hau Espainian eta segituan egokitu zen ederki Euskal Herriko eguraldira eta gure larreetako ezaugarrietara.
– Behieko esnekiak sortzen dituen jende oro aipatu dugu, nik uste. Ez, ordea, behiak zaintzen dituen albaitaria.
«Esan genuen behin esnearen prestigioa indartu behar zela. Orain diogu kristalezko pote eta botilen berrerabiltzeko prozesua erraztu behar dela»
– Hamaika landa-albaitari ('veterinarios rurales') baino ez daude Gipuzkoan. Gurea Alegin bizi den Marcos Mozos bergararra da.
– Ara! Azpeitiko zezen plazan iaz indultatu zuten 'Almirante' izeneko zezena sendatu zuena, zauriak zaindu zizkion Murteira Grave ganadutegiak Portugalen duen lursailera buelta zedin. Hazitarako, behi braboak betez, zezen bragoagoak ere sor zitezen. Bide batez, behiez mintzatu gara. Zuen zezenaz ez ordea...
– Ez dugu zezenik. Behin eta berriro erabiltzen ari garen hitzagatik: 'manejo'. Ez da erraza zezen bat edukitzea 22 behien artean. Bai arriskutsu samarra ordea. Errespetu izugarria eragiten dizu zezenak ukuiluan sartzen zarenero. Zaila ere behiak lasai gordetzen bera badago tartean...
– Ulertzen dut baina, aldi berean badakit behiek erditzen direnean ematen dutela soilik esnea. Bestela ez. Orduan, zer? Intseminazio artifiziala erabilten duzue?
– Arrazoi duzu. Behiak esnea eman dezan, txekor batez, gutxienez, erditu behar du. Eta bai, intseminazio artifiziala darabilgu. Jakin badakigu, dagoeneko, nolako hazia nahi dugu gure behietarako. Kalitate kontrolak izugarriak dira asi ke, ez daukagu problemarik. Badakigu zein motako zezenarena den hazia, badakigu nolako amak diren gure behiak. Badakigu euren esnea nolakoa.
– Zer jaten dute?
– Produkzio gutxikoak izanik, ez dute behar besteek bezain elikatze 'explosivo'. Pentsua naturala ematen diegu, garagarra, ilarra eta artoaz egindakoa. Forrajea ere jaten dute, alpapa. Beti ez da berdina izaten. Esnetan dauden behiei, esaterako, daukaten produkzioaren arabera ematen zaie. Gehienera 4-5 kilo hartzen dute.
– Behieko produktuak ekologikoak dira, jasangarriak, gozoak oso. Ikastetxeak, kategoria handiko jatetxeak eta kontsumo-talde ugari dituzue bezero. Nola hasi zen dena?
– Esne gordina banatzen genuen. Ez pentsa, oraindik ere bada eskatzen digun jendea. Egosteko nahi dute, gaina kentzeko, pastelak egiteko. Pasteurizatuan sartu ginenean, agroekologiaren apustu erabatekoa egin genuen.
– Gertukoa. Lurraldearen, pertsonen zaintza eta bizitza ditu ardatz. Pertsonen neurriko baserrietan egiten den nekazaritza.
– Badira urteak (2007an edo hasi ginen proiektuarekin...) erabakia hartu genuela: esneki ekologikoak, gehigarri sintetiko eta transgenikorik gabeak, garaikoak, gure baserrietako bazkekin elikatu behien esnekiak. Bestaldetik, bagenekien eguneroko bizimodu bidezkoagoa, osasuntsuagoa eta gizatiarragoa eraikitzen laguntzen nahi genuela. Eta horrela bizi ere. Aspaldian egina genuen biok, bakoitzak bere aldetik, baserriari eusteko apustua...
– Aspaldian bai. Badira hamar urte 'Argia'-n agertu zinetela, esnearen prestigioa, bere onurak mahai gaineratuz, indartu behar zela aldarrikatzen.
– Orain ari gara, berriz, kristalezko poteen berrerabiltze prozesua errazteko borrokan. Egun jatetxeetako mahai-zapiak eta beste garbitzen dituzten enpresak badira, zergatik ez pote eta botilak garbituko zituztenik? Guk kristalari nahi baitiogu eutsi, jakina asko.
– Non saltzen duzue Donostian?
– Leku onetan, San Martin merkatuko Abatzan, Bretxako Miryamenean, Intxaurrondoko Artatxikin...