El primer Presupuesto de Insausti entrará en funcionamiento el 1 de enero sin necesidad de prórroga

El alcalde de Donostia Jon Insausti ha reunido este martes por la mañana a todos los concejales delegados en la Junta de Gobierno local y ... se ha comprometido a relanzar los proyectos en curso. No son solo palabras. El nuevo alcalde no quiere perder ni un minuto en la gestión administrativa y va a ser el primer regidor que apruebe, no solo inicialmente sino definitivamente, los Presupuestos municipales en diciembre, para que tengan efectividad «desde el 1 de enero». Y no lo hará obviando los acuerdos con los grupos de la oposición. PNV y PSE no necesitan pactar enmiendas con EH Bildu, PP ni Elkarrekin para sacar adelante el programa de gasto para 2026, pero Insausti y la portavoz socialista, Ane Oyarbide, anunciaron que habrá una negociación con todos los grupos para incluir sus aportaciones al proyecto presupuestario.

A los seis días de llegar a la alcaldía, Insausti ha presidido este martes la primera Junta de Gobierno ordinaria y ha subrayado a su término, en una comparecencia con Oyarbide en el Salón de Espejos de la casa consistorial, dos mensajes: por un lado, el de la «fortaleza y solidez» del ejecutivo local PNV-PSE y, por otro, su petición a los concejales para «acelerar» los proyectos en curso haciendo valer las «ilusiones renovadas», un mensaje que ya avanzó en la entrevista publicada por DV el pasado domingo. En palabras de Insausti, «debemos dar respuesta a las necesidades urgentes de la ciudadanía y este gobierno tiene la suficiente fuerza y consistencia para ser proactivo a la hora de afrontar con energía cada reto planteado».

Insausti resaltó que será «la primera» en la que el Ayuntamiento apruebe de forma definitiva los Presupuestos en diciembre, lo que permitirá que el programa de gasto esté activo «desde el 1 de enero». Durante los mandatos de Goia era habitual que el Presupuesto se aprobase inicialmente en diciembre, lo que obligaba el 1 de enero a prorrogar las cuentas durante unas semanas hasta que pasara el periodo de exposición pública, con lo que las cuentas no eran realmente efectivas hasta finales de enero o febrero. El nuevo alcalde avanzó que se abrirá una ronda de contactos con los grupos de la oposición para intentar introducir sus propuestas en las cuentas del año que viene.

La segunda idea que lanzó en la comparecencia conjunta fue la del «pacto renovado» con el resto de instituciones vascas para lo que enviará sendos escritos al lehendakari y a la diputada general de Gipuzkoa antes de final de año con el objetivo de acordar con Gobierno Vasco y Diputación compromisos financieros sobre proyectos que afectan a la ciudad.

Finalmente, avanzó que la cercanía con la ciudadanía donostiarra quiere ser otra de los ejes de su gobierno municipal, que simbolizó en la apertura el próxima día 12 de la nueva oficina central de Udalinfo «en los cimientos del Ayuntamiento». También anunció que pondrán en marcha un nuevo canal de relación en información a la ciudadanía a través del Whatsapp.

Insasuti explicó que el jueves tendrá las primeras reuniones con consejeros del Gobierno Vasco. Por la mañana será con el consejero de Salud, con quien tratará no solo del nuevo edificio de protonterapia sino también de las necesidades «a pie de calle» de los ambulatorios. Por la tarde se ha citado con el consejero de Vivienda, con quien desea cerrar un acuerdo para el desarrollo de Auditz Akular, una operación de 3.000 viviendas para la que el apoyo financiero del Gobierno Vasco «es clave».

Por su parte, la portavoz socialista Ane Oyarbide ha señalado que «nosotras seguimos con la misma determinación y firme voluntad de trabajar por y para la ciudad, con la mirada puesta en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2023, cuando firmamos el pacto de legislatura. Ambos socios de gobierno compartimos la voluntad de avanzar por la senda de la estabilidad, la colaboración y el progreso, apostando por el diálogo y el entendimiento entre diferentes. Pero desde el Partido Socialista lo hacemos sin renunciar a marcar una impronta progresista en las políticas municipales que se pongan en marcha, para alcanzar una Donostia más justa, cohesionada y moderna».

En el mismo quedarán plasmadas las prioridades del Gobierno local, a saber, la vivienda, la seguridad y el empleo. «Nuestro deseo es que las y los donostiarras puedan desarrollar su proyecto de vida en Donostia y trabajaremos con ahínco para generar las condiciones que lo hagan posible». Igualmente, Ane Oyarbide ha citado como los ámbitos que más preocupan «la vivienda, la seguridad, la convivencia, la igualdad y el empleo, pilares fundamentales sobre los que queremos seguir edificando una ciudad abierta, segura, solidaria y con oportunidades para todas y todos. Y sobre los que hay que actuar sin perder más tiempo. Es hora de apretar el acelerador y asumir con mayor ambición los retos pendientes».