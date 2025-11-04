Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ane Oyarbide y Jon Insausti, esta mañana en los pasillos municipales antes de su comparecencia conjunta. Arizmendi

San Sebastian

El primer Presupuesto de Insausti entrará en funcionamiento el 1 de enero sin necesidad de prórroga

El nuevo alcalde de San Sebastián y la portavoz socialista abrirán una ronda de contactos para pactar las cuentas públicas con todos los grupos de la oposición

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

El alcalde de Donostia Jon Insausti ha reunido este martes por la mañana a todos los concejales delegados en la Junta de Gobierno local y ... se ha comprometido a relanzar los proyectos en curso. No son solo palabras. El nuevo alcalde no quiere perder ni un minuto en la gestión administrativa y va a ser el primer regidor que apruebe, no solo inicialmente sino definitivamente, los Presupuestos municipales en diciembre, para que tengan efectividad «desde el 1 de enero». Y no lo hará obviando los acuerdos con los grupos de la oposición. PNV y PSE no necesitan pactar enmiendas con EH Bildu, PP ni Elkarrekin para sacar adelante el programa de gasto para 2026, pero Insausti y la portavoz socialista, Ane Oyarbide, anunciaron que habrá una negociación con todos los grupos para incluir sus aportaciones al proyecto presupuestario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  8. 8 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El primer Presupuesto de Insausti entrará en funcionamiento el 1 de enero sin necesidad de prórroga

El primer Presupuesto de Insausti entrará en funcionamiento el 1 de enero sin necesidad de prórroga