Primer chapuzón del CW Donostia Sergi Pérez da indicaciones a los suyos durante el partido celebrado el sábado ante el Bidasoa XXI. / DE LA HERA El pionero del waterpolo en la ciudad abre la temporada con victoria ante el Bidasoa IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 octubre 2018, 06:42

El club Waterpolo Donostia-Urpolozaleak nace en 2005 gracias al impulso y la iniciativa de unos testarudos padres empeñados en el desarrollo de una actividad que unificando el agua y el balón permitiese a sus hijos la realización de un deporte de equipo que fomentase el compañerismo, el respeto y la igualdad. Con el paso de los años, CW Donostia se ha consolidado como un referente deportivo en la ciudad y en la región, siendo varios de sus jugadores convocados a las más altas competiciones.

Este pasado fin de semana los donostiarras sacaron de su armario los bañadores y los tan característicos gorros de waterpolo para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2018/2019 en la Liga EH1 1 División Masculina. Quien también se estrenó en el banquillo del CW Donostia fue Sergi Pérez, su nuevo técnico. Además de haber sido jugador de clubes como el CN Atletic-Barceloneta y CN Helios, Pérez ha dirigido al propio Barceloneta, CN Martorell, CN Montjuïc, CN Sant Feliu, CD Askartza y CD Bidasoa XXI, tanto en las categorías inferiores como al primer equipo. También ha dirigido a las categorías inferiores y al primer equipo de la selección vasca. Pérez y los suyos se vieron las caras en esta primera jornada con un viejo conocido; el Bidasoa XXI, conjunto que en la pasada campaña quedó solo tres puntos por encima de CW Donostia. Charlamos con el técnico catalán. «Conseguimos la primera victoria de la temporada por un apretado 7-9. Fue un partido muy serio, con una intensidad defensiva que nos dio la victoria, aunque en ataque nos precipitamos un poco por las ansias de marcar más goles. Pese al primer triunfo, todavía no hemos hecho nada. Esto acaba de empezar».

El objetivo de CW Donostia para esta temporada está más que claro, conseguir los tres puntos cada jornada para estar en lo más alto de la clasificación. Respecto a la campaña 2017-2018, hay dos equipos que ya no se encuentran en la Liga EH1: DN Portugalete, que logró el ascenso a segunda nacional, y Getxo IW que, a diferencia de sus vecinos vizcaínos, descendieron de categoría. «Esta temporada tenemos un equipo muy joven y hemos empezado con unas cuantas bajas por lesiones de larga duración que no volverán hasta enero o febrero. Por suerte, ha recalado entre nuestras filas un jugador de Cádiz que se ha venido aquí a estudiar. Puede aportarnos cosas interesantes. También hemos subido a unos cuantos chavales de categorías inferiores para que vayan cogiendo la dinámica del primer equipo. Nuestro primer objetivo es salvar la categoría y a partir de ahí, si las cosas van funcionando, intentaremos meternos en la fase de ascenso. Pero este año lo veo realmente complicado. Pese a las ausencias de Portugalete y Getxo, el nivel de la liga no va a ser nada sencillo. Askartza siempre es un equipo a tener en cuenta y Navarra es uno de los conjuntos con más experiencia. Por su parte, Fortuna se ha reforzado muy bien con jugadores de gran nivel», asegura Pérez.

«Hemos subido a varios jugadores de la cantera para que vayan cogiendo ritmo»

Pese a las bajas existentes en el primer equipo y a un ascenso que se presume utópico, por lo menos para esta temporada, Pérez se muestra realmente contento con este nuevo proyecto. «Estoy muy ilusionado con este proyecto. Se trata de un equipo muy joven que a largo plazo puede darnos muchas alegrías. Soñamos con meternos en la fase de ascenso, aunque somos conscientes de que será complicado. Otro de los objetivos del club pasa por fortalecer nuestras categorías inferiores».

Más presencia en la provincia

Hablamos también con Iñaki de Santos, presidente del club desde 2013, para conocer los entresijos del conjunto donostiarra y su futuro. «El club está bien situado. Hemos conseguido revitalizarlo al 100% aunque nos queda mucho por hacer. Tenemos que conseguir mantener un nivel de ingresos suficientes para que todos nuestros jugadores puedan desarrollar el máximo de actividades posibles y nos gustaría tener mucha mayor presencia en la vida deportiva de la provincia».