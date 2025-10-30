MAS Prevención se estrena en Donosti

MAS Prevención, servicio de prevención de riesgos laborales perteneciente a Grupo Echevarne, celebró un acto en la sede de Tecnun-Universidad de Navarra para presentar ... oficialmente su nuevo centro de servicios en San Sebastián, reforzando así su apuesta estratégica en Euskadi. La compañía, que ya cuenta con presencia consolidada en toda la región, ha situado su nuevo centro en la calle Xalbador Bertsolari 18 en el barrio del Antiguo.

El centro dispone de instalaciones modernas y un diseño minimalista y acogedor, fruto del proyecto de Jon Essery, prestigioso arquitecto donostiarra.

Este acto contó con la colaboración de Tecnun y la presencia de Ángel Baguer, profesor emérito de la Universidad, y representantes institucionales y empresariales, en un evento que combinó el recorrido de la compañía con innovación y gastronomía local.

La presentación estuvo liderada por Iván Hernández, director provincial de Gipuzkoa y Álava, donostiarra con una amplia trayectoria en el territorio, quien destacó la importancia de la apertura de este nuevo centro como un paso clave para «acercar nuestros servicios a las empresas vascas y seguir garantizando una atención cercana, innovadora y de calidad».

Junto a él participaron Araceli Basabe, directora territorial de la Zona Norte, y Pedro Barrau Royo, coordinador médico territorial.

El evento contó con la asistencia de destacados representantes de compañías y consultores de referencia: Mikel García y Diego Saenz de Villaverde de Angulas Aguinaga; Patxi Fernández y José Viñuela de Randstad; Ana Romero y Leire de la Hoz de Grupo Empleo; Patxi Mendieta de Fundación Emaus; Liana Fojaco de Grupo One Facilities; Silvía García de Ziurlan; Iñaki Sánchez de Papresa; Alfonso Martínez de Constructora Amenábar; Joseba Basterra de Fundación Matía; José Ignacio Esnal de Orienta Capital; Erich Ibarrola de Deusto Business School; Nicolás Iragorri de Mupap Internacional; Ramón Zorrilla de Decobas; Idoia Unanue de Egile Mechanics, y los colaboradores: Daniel Barcos, Eukene Díez de KemenConsulting, Amaia Domínguez y Leire Ugartemendia de Asemarce Consultoría; Adolfo Lumbreras deAlkolan, Cristina Viguera de Forma&Motiva; Gurutze Salaberria y Nuria Rubio de Clínica Zuatzu y la destacada asistencia del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, representado por su vicepresidenta Sonia Alviz.

Durante la ponencia central se dio a conocer la apuesta de MAS Prevención por San Sebastián y Euskadi, así como sus últimas innovaciones en materia de reconocimientos médicos y vigilancia de la salud laboral, un ámbito en el que la compañía ha invertido en tecnología y procesos para ofrecer servicios cada vez más personalizados y eficaces.

La jornada concluyó en el txoko de la facultad, donde los asistentes disfrutaron de una cata de vinos de la bodega Viñas Aliaga, con una degustación de pintxos en un ambiente distendido que favoreció el intercambio y la creación de sinergias.