Los Presupuestos Participativos 2026-2027 de Donostia, en marcha

El Ayuntamiento San Sebastián ha aprobado este martes el proceso de Presupuestos Participativos para los años 2026-2027, al que se destinarán 3 millones de ... euros (1,5 millones por ejercicio), más la cantidad que reserve el Distrito Este para proyectos del propio distrito (el 50% de su presupuesto total).

El alcaldem Eneko Goia, ha recordado que «gracias a este proceso, los donostiarras podrán reflexionar sobre las necesidades de la ciudad y de los barrios, así como proponer mejoras en diferentes ámbitos, generando un impacto positivo en su entorno».

La primera fase de recogida de propuestas comenzará el próximo lunes 10 de marzo y finalizará el 6 de abril. A lo largo de este periodo, las personas mayores de 16 años que tengan un vínculo con la ciudad (residente, por tener una propiedad, por trabajo, por ocio, estudiante) o las asociaciones inscritas en el registro municipal podrán presentar propuestas de manera telemática (www.donostia.eus/presupuestosparticipativos) o presencial (en las reuniones de los barrios).

Al igual que en los procesos anteriores, se van a celebrar reuniones abiertas para cada uno de los barrios de la ciudad, en las que se pretende activar el proceso animando a los vecinos a realizar sus propuestas para así influir en la definición de los proyectos presupuestarios para los años 2026 y 2027

La concejala de Acción Comunitaria y Barrios, Mariaje Idoeta, ha explicado que, «como novedad este año, las reuniones en los barrios no serán meramente informativas, sino que servirán también como punto de recogida de propuestas. Es decir, las personas que acudan a estos encuentros podrán presentar allí mismo su propuesta presencialmente con la ayuda del personal técnico de Participación Ciudadana«.

Los requisitos que deben cumplir las propuestas presentadas son los siguientes: ser de competencia municipal, no entrar en contradicción con la política municipal general, ser de interés general, ser un proyecto que suponga una inversión, ser ejecutable en el año que le corresponde, no comprometer próximos presupuestos, superar el estudio de viabilidad, conllevar una inversión máxima de 400.000 euros, no anular el resultado de un proceso participativo anterior o no ir en contra de un plan municipal aprobado y no atentar contra los valores democráticos y los derechos humanos. Además, no serán admitidos proyectos subvencionables, redacciones de estudios, redacciones de proyectos ni cubiertas estructurales de espacios públicos.

Idoeta ha subrayado también que «para este proceso se ha elevado la cifra de inversión máxima, pasando de 300.000 a 400.000 euros, con el objetivo de favorecer la inclusión de proyectos de mayor envergadura».

Otra de las novedades de este proceso es la relativa a la recientemente creada Entidad Local Menor de Igeldo, que desarrollará su propio proceso de Presupuestos Participativos en su ámbito territorial con un presupuesto propio, aunque podrán realizar y votar propuestas de ciudad.

En las fases posteriores, que se pondrán en marcha una vez finalizada la fase de recogida de propuestas, el Ayuntamiento las analizará y, si se cumplen los criterios establecidos, los donostiarras podrán votar sobre ellas a partir del 13 de octubre. Con estos votos, la ciudadanía priorizará las propuestas que serán incluidas en los presupuestos de los dos próximos años.

Ayudas de Emergencia Social

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado este martes los criterios de actuación en la concesión de Ayudas de Emergencia Social (AES) y el presupuesto de 3,7 millones de euros para el año 2025.

Según ha detallado Goia, se trata de «prestaciones no periódicas de naturaleza económica dirigida a la cobertura de gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarias para prevenir, paliar o evitar situaciones de exclusión social». Como es habitual, el Ayuntamiento incrementará el presupuesto inicial destinado a AES hasta cubrir la demanda existente.