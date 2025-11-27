Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Insausti acudió a la ikastola Axular y habló de los Presupuestos con los alumnos de Bachiller de la asignatura de Economía.

Los Presupuestos 2026 se aprueban hoy en el Pleno con el rechazo de toda la oposición

El gobierno municipal destaca que el gasto social crece un 8,3% pese a que el gasto total, de 494 millones de euros, supone un descenso del 4,45%

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Hoy se aprobarán los Presupuestos municipales 2026. El gobierno municipal PNV-PSE incorporará al programa de gasto enmiendas puntuales de los tres grupos de la ... oposición, un gesto que no evitará que EH Bildu, PP y Elkarrekin voten en contra de las cuentas del nuevo alcalde, Jon Insausti.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  5. 5

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»
  10. 10

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Presupuestos 2026 se aprueban hoy en el Pleno con el rechazo de toda la oposición

Los Presupuestos 2026 se aprueban hoy en el Pleno con el rechazo de toda la oposición