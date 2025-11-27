Los Presupuestos 2026 se aprueban hoy en el Pleno con el rechazo de toda la oposición
El gobierno municipal destaca que el gasto social crece un 8,3% pese a que el gasto total, de 494 millones de euros, supone un descenso del 4,45%
San Sebastián
Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:57
Hoy se aprobarán los Presupuestos municipales 2026. El gobierno municipal PNV-PSE incorporará al programa de gasto enmiendas puntuales de los tres grupos de la ... oposición, un gesto que no evitará que EH Bildu, PP y Elkarrekin voten en contra de las cuentas del nuevo alcalde, Jon Insausti.
El diálogo abierto en estas dos últimas semanas entre el gobierno municipal y la oposición no ha tenido mucho recorrido y, a no ser que cambien las cosas en las últimas horas, el Pleno debatirá y votará tres enmiendas a la totalidad presentadas por cada uno de los partidos de la oposición.
PNV y PSE cuentan con mayoría absoluta para aprobar su proyecto de cuentas públicas, pero han querido incorporar algunas enmiendas parciales de los tres grupos de la oposición. Entre ellas, varias enmiendas sin contenido económico del PP y una de ellas con partida económica con medidas para reducir la velocidad en Riberas de Loiola. Con Elkarrekin se ha llegado a un acuerdo para una biblioteca en la casa de cultura de Bidebieta y otra para un programa piloto sobre prevención de consumo online de pornografía por parte de adolescentes.
El gobierno municipal defenderá hoy en el Pleno que su proyecto de Presupuestos es «el más social» de la historia de la ciudad. Pese a que las cuentas experimentan un descenso del 4,45% respecto del ejercicio anterior, llegando a los 494.456.134 euros, el apartado de servicios sociales crece un 8,3% y destinará 40,5 millones a la atención social, un 8,20% del total.
El descenso presupuestario no afectará a las partidas de gasto corriente que subirán un 1,63%. El Ayuntamiento creará el año que viene 26 nuevos puestos de trabajo –6 bomberos, 3 psicólogas, 5 trabajadores sociales, un técnico de Administración General, 3 administrativos, un técnico en el Área Financiera, uno en Secretaría, una jefatura de jurídicos en Urbanismo, dos agentes de la Guardia Municipal, una administrativo en Mantenimiento, un técnico en Parques y Jardines y un jurídico para el Departamentos de Personas– para reforzar áreas y mejorar la prestación de servicios, lo que incrementará los gastos de personal un 5,69%.
El gobierno aprobará enmiendas puntuales de los grupos de la oposición pero estos pedirán la devolución de las cuentas
El Presupuesto contempla inversiones por valor de 41,7 millones de euros para 2026 y años posteriores, e incorpora 126 millones de partidas aún no ejecutas de años anteriores. Entre las partidas que contempla el proyecto de cuentas públicas aparece una de 13,5 millones para finalizar las obras de la Bretxa en 2026 y 2027.
Gracias a su aprobación inicial en el mes de noviembre será el primer Presupuesto de la ciudad que se pueda ejecutar desde el 1 de enero.
Insausti habla de las cuentas municipales en la ikastola Axular
El alcalde, Jon Insausti, acudió ayer a la ikastola Axular para hablar del proyecto de Presupuestos municipales 2026 con alumnos de la asignatura de Economía de primero de Bachillerato. El regidor hizo una breve exposición con 'power point' incidiendo en ejemplos concretos (casas de cultura, Dbus, polideportivos, hogares del jubilado...) y después entabló un diálogo en el que le preguntaron de varios asuntos como la seguridad o el horario del ocio nocturno. Insausti tiene intención de realizar sesiones de este tipo en las próximas semanas con emprendedores, agentes del tercer sector, clubes deportivos, así como asociaciones de jubilados.
