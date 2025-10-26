Premios del grupo social ONCE

La Sala de Cámara del Centro Kursaal fue el lugar elegido para celebrar la gala de entrega de los Premios que el Grupo Social ONCE ... en Euskadi entrega de forma itinerante anualmente en cada una de las capitales de la CAV.

Estos premios son la máxima distinción que concede el grupo a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En el evento, que estuvo presidido por la presidenta del Parlamento Vasco Bakartxo Tejeria, recogieron sus distinciones la Fundación Real Sociedad, Euskal Telebista, la Diputación Foral de Alava, la cooperativa Irsearaba y el prestigioso doctor en sociología Xabier Aierdi.

El acto, que fue conducido por los periodistas Laura Ferrer, Patty Bonet y Luisma Laboa, emuló a un patio de vecinos donde los premiados y patrocinadores de los premios interactuaron como si fueran vecinos de una misma comunidad, un detalle que agradó a los presentes.

Asistieron a la entrega de galardones el vicepresidente del Grupo Social ONCE Alberto Durán; la delegada y el presidente de la ONCE en Euskadi Usue Vallejo y José Antonio Pérez, respectivamente; el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres; La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa; la diputada foral de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña; y la también diputada de Políticas Sociales de Bizkaia, Amaia Antxustegi. Además, acudieron los parlamentarios Irina Rábalo, Markel Aranburu, Aitor Urrutia y Ayem Askoz, junto al viceconsejero de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, Alfonso Gurpegi, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, la juntera Estitxu Elduaien y los concejales del Ayuntamiento de San Sebastián Ana López Loyarte, Iñigo García y Ricardo Burutaran.

El premio a la categoría de entidad lo recogió el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, que acudió acompañado de su esposa Amaya García-Eizaga, el vicepresidente Ángel Oyarzun, acompañado de su esposa Begoña Irazu, el presidente de la Fundación Real Sociedad, Andoni Iraola, además de representantes del club como Ainara Muga, Alfredo Castresana, Xabi Prieto, Bixio Gorriz, Santi Idigoras, Rafael Muga, Ane Silva, Fernando Silva, Elixabet Larrañaga, Luis Arconada, Aintzane Encinas,Jon Ercilla, Sonia López, Axi Borrego, Leire Esnal, Naiara Etxarri, y Hegoa Altuna.

El premio a la categoría de Administración Pública lo recogió en nombre de la Diputación Foral de Alava su diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, y el de la categoría de comunicación, el director de ETB Unai Iparragirre por el documental titulado 'Armairutik plazara', acompañado de su directora Lorea Pérez de Albéniz. Del mismo modo recogieron el premio de la categoría de empresa las responsables de Irsearaba Sociedad Cooperativa, Idoia Martínez y Pilar Colomer.

La gala contó con amplia representación de la ONCE en Euskadi . No faltaron la directora y subdirectora de la sede de nuestra ciudad, Andrea Parte y Leire Cayero, respectivamente. También el jefe de juego Eduardo Martín, el jefe de organización y talento Alberto Parra, el de servicios Juan Carlos Márquez, el jefe de comunicación Iñigo Arbiza, junto a su marido Josean Novoa, el director de la agencia de Eibar Joffre Veintimilla, el de Barakaldo Miguel Morado, o el director del hotel Ilunion San Sebastián, Julián Arrizabalaga.

Fueron invitados también a la gala Aitor Bedialauneta, presidente de la Federación Vasca de Asociaciones de personas sordas, junto a Ioseba Cortabarria de la Asociación de personas sordas de Gipuzkoa. La directora de Emakunde Miren Elgarresta, el director de Fundación Eroski, Alejandro MartínezBerriochoa, la jefa de Marca de EITB, Ainoa Santisteban, la asesora de comunicación de EH Bildu Ane Fernández, además de Lourdes Kerejeta y Borja Ruiz de Aspace, Susana Velasco de Atzegi y Amaia Akordagoitia de la joyería Kberbi.