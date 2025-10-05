Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pili Campos en Altza, un poco antes de presentar el libro de Josetxo y María, sus nuevos amigos. MORQUECHO

«No se precisa de ciencia para ver que hay formas de paz que nos arrodillan»

Pili Campos RuizVuelve a Vigo tras presentar 'Rafael Amor, un corazón libre' en Casares

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:18

Se vuelve hoy a Galicia. A cuidar de su madre, de 94 años, esposa que fue de Pepe. Hizo él la mili en Loyola y ... tan enamorado de San Sebastián y de los vascos quedose que volvió al Finisterre con la txapela puesta y luego siempre que pudo trajo a su familia a pasear por el Urumea (hay fotos, ya amarilleadas). Pili admiraba al cantautor, poeta, cuentista, escribidor, guitarrero, rapsoda, revolucionario argentino Rafael Amor, autor, entre otras 400 canciones, de 'No me llames extranjero'. Pili le fue a escuchar un día de 1988. Dice, sentada en un banco cerca de la parada de Santa Bárbara de la línea 13 de Dbus, que su noviazgo duró de jueves a domingo y el lunes ya estaban viviendo juntos. 37 años después, cuida del legado de quien compuso 'Olor a goma quemada' o 'Violetta' y sigue descubriendo escritos guardados por Rafael en el archivo de recetas de cocina de la computadora de la familia. Pili estuvo en Donostia acompañando a José Casado y María Deveso (feliz cumpleaños, poeta) en la presentación en la biblioteca Casares y en la librería Noski del libro 'Rafael Amor, un corazón libre'.

