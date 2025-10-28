El PP votará 'no' a Insausti en la investidura al rechazar un diálogo sobre el decálogo propuesto Corominas lamenta que solo hayan recibido «un acuse de recibo» por parte del PNV y anuncian una «crítica constructiva» al nuevo alcalde

Aingeru Munguía San Sebastián Martes, 28 de octubre 2025, 12:54

El PP votará 'no' a la investidura de Jon Insausti como nuevo alcalde de San Sebastián al haber recibido un mero «acuse de recibo» a su propuesta para dialogar sobre diez asuntos de la ciudad. Así lo aseguró esta mañana en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal del PP, Borja Corominas, quien la pasada semana hizo llegar al futuro alcalde un decálogo para acercar posiciones.

El PNV vio «positivo» este gesto de los populares donostiarras, pero no cree que las horas previas a la investidura de Jon Insausti son el momento para negociar estos aspectos.

Corominas ha señalado esta mañana en rueda de prensa que la carta enviada a Insausti el jueves pasado proponía «10 medidas para una Donostia mejor» y no era un documento cerrado sino «un punto de partida». Entre las medidas propuestas figura «una auditoría independiente para detectar ineficiencias, duplicidades y retrasos en la gestión pública», un plan de mantenimiento «con presupuesto específico por barrios y participación vecinal», un pacto de ciudad por la seguridad para «reforzar la presencia policial en zonas sensibles», una extensión de la red de bidegorris, establecer incentivos para que las rehabilitaciones respeten en valor patrimonial de los edificios, reducir la burocracia en la concesión de las licencias de obras, un plan de apoyo estable al pequeño comercio, flexibilizar la normativa de terrazas hosteleras con un replanteamiento de la prohibición de los calefactores y crear dos líneas de transporte gratuitas en Dbus, la que une Este y Oeste a través de Gros y el centro de la ciudad y la de Norte-Sur, que va desde Miramón al Centro pasando por Amara.

La respuesta por parte del PNV «no ha sido la esperada», comentó Corominas. «No han mostrado ningún interés en sentarse con el PP para explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo de mínimos», afirmó.

Los populares, ante esta decisión, «haremos una oposición crítica pero constructiva, centrada en señalar lo que no funciona y plantear soluciones». «El PNV ha perdido una oportunidad», concluyó Corominas, «pero no desistiremos en nuestro empeño de construir entre todos una ciudad mejor».