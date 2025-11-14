Nació en Quilmes, la ciudad recostada sobre el Río de la Plata, famosa porque en ella se fabrica una de las cervezas nacionales de Argentina, ... la Quilmes, hecha con lúpulo patagónico. Estudió diseño gráfico. Estudió fotografía. Siempre se recuerda sobre una tabla. De skate. O de surf. Empezó a hacerlo en Mar del Plata donde la costa es amplia y las olas guapas, que allá está la 'Yacht', de derechas y bonita. O para el longboard el mirador Waikiki. Está también Chapadmalal. Viajó por toda América. Acabó a dos cuadras de La Zurriola, frente a la plaza Cataluña. Y abrió Tripper. Para gente que va al mar, a la montaña. A ver las estrellas. Ropa de segunda mano. Ropa 'outdoor'. Ropa de autor. Porque tiene su línea de camisetas. (Tripper_Donostia).

– ¿Esas de la entrada son tus tablas de surf?

– Algunas de ellas. Unas cuantas son réplicas retro de los 70. Esta es de dos quillas fijas de madera. Esta 'Fish', la de forma de pez para las olas más pequeñas y lentas. La 'gun' para olas más grandes y poderosas. Tengo una glyder, muy versátil. Hay algunas tablas que miden un pie. Las hay de 5,10. De ocho...

– Preciosa esa tabla de skate. Brillante, en tonos marrones.

– La tengo que montar. Es muy especial. Una creación de Vero y Teresa, las chicas que están sacando adelante la marca Savage e intentando que haya cada vez más chavalas haciendo skate.

– Conozco al autor del libro que tienes en el escaparate, 'Kaimiloa'. Es una lindura...

– Andrés Cosarinsky Campos. Es también filmador y productor de vídeo. El libro está ilustrado por Inés da Fonseca y es un canto de gratitud, respeto y curiosidad por el océano.

– De quien no sé nada es del autor de esos cuadros. Ese bellezón en blanco y azul, una marina de Guéthary...

– Es un artista de Iparralde. Muy bueno. Lo encontrarás en insta poniendo 'ibaiychicha'. Paso mucho al otro lado de la frontera. ¿Ves ese mapa enmarcado? Muestra la costa desde Hendaya a Anglet. No solo tengo por ahí muchos amigos...

«Tiramos el techo falso, limpiamos las paredes, usamos madera clara. El entorno de mi tienda debía ser neutro. El color lo pondrían la ropa, las tablas, las fotos, los cuadros»

– Como Gabriel Giordano, un buen músico, de familia de músicos. Argentino, como vos.

– Sí, es un grande. Yo tiro mucho hacia Iparralde por mi gente pero también por las olas. Me gusta surfear por Akotz, ese barrio de San Juan de Luz que sigue la costa atlántica. Me atrae mucho el spot de Parlementia, entre Guéthary y Bidart, con sus dos olas, una en el fondo y otra en el borde. Y ni te cuento Lafitenia, con su rompiente de arrecife...

– ¿No tiras también hacia Zarautz o hacia Orrua en Zumaia.?

– Menos, pero cierto que sí. Tengo amigos por allá. Es un magnífico plan de verano. Playa. Sombrilla. Tablas. Buena comida. Allí es donde se nos ocurrió la idea de crear otra historia para reciclar ropa de segunda mano. Transformamos prendas usadas en otra cosa. Mira este gorro Carhartt al que le hemos hecho un forro a cuadros con la tela de un pantalón....

– Interesante. Hermosas fotos por las paredes. ¿Tuyas?

– Sí. Esa es de una playa de la Patagonia. En esa otra experimenté con una exposición muy larga, de unos seis segundos. Es un amigo con un láser en una mano y una guitarra en la otra. La exposición hizo que en la oscuridad el cielo luciese brutalmente estrellado. La de al lado de las tablas, muestra a un amigo sobre un skate haciendo una bajada ¡por las cuestas de San Francisco!

– ¿Las has bajado tú!! ¿Qué se siente?

– Alguna he hecho, sí. Y más de una vez me he caído. Pero la sensación es inexplicable. Como cuando vas en moto de monte por las pistas que te llevan desde aquí hasta pasado Jaizkibel. Soy de moto también. He tenido Vespas. Y una Harley. ¿Sabes? Aún me acuerdo de aquellas Zanellas 50 de la Argentina.

– Un ciclomotor mítico. Con permiso de fabricación italiano pero naturalizado bonaerense a partir de finales de los 50 por los hermanos Juan y Santiago Zanella. Oye, todo esto que contamos tiene mucha relación con lo que dices en el titular, ¿no?

– Creo que sí. Todos nos vamos 'armando', 'construyendo', rodeando de las cosas que nos gustan. Yo quiero estar a gusto, como en mi casa, en mi tienda, en Tripper, y que lo que haya en ella refleje lo que soy y cómo soy. Y no se trata solo de tablas, fotos, ropa sino de la cultura que hay detrás de todo eso. Cultura urbana pero también de grandes exteriores, mares y montañas. Una filosofía de vida. Por un mundo sostenible. Una forma de entender igualmente la economía. Circular. Todo lo que se puede aprovechar, después de curarlo (lavarlo, desinfectarlo, restaurarlo...), se aprovecha. De buenas marcas. Marcas que empezaron siendo de ropa de trabajo o equipamientos para actividades al aire libre. Como LL Bean, de Maine, USA.

–Y todo... 'With a Little Help from My Friends... Con un poco de ayuda de los amigos'. ¿Quiénes son 'The Fixers'?

– Pequeña cooperativa donostiarra de reformas integrales y construcción. Con ellos creé este local. Sí, quien viaja, surfea, patina y vive necesita (y hace) amigos.