Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ezequiel en Tripper. Con una de sus tablas de surf. Con un patín de los 60. Con ropa restaurada. GORKA ESTRADA

Ciudadanos

Ezequiel González Jacue

«De a poco uno se va armando con las cosas que le gustan»

De la Playa Grande de Mar del Plata a La Zurriola y a Parlementia

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

Nació en Quilmes, la ciudad recostada sobre el Río de la Plata, famosa porque en ella se fabrica una de las cervezas nacionales de Argentina, ... la Quilmes, hecha con lúpulo patagónico. Estudió diseño gráfico. Estudió fotografía. Siempre se recuerda sobre una tabla. De skate. O de surf. Empezó a hacerlo en Mar del Plata donde la costa es amplia y las olas guapas, que allá está la 'Yacht', de derechas y bonita. O para el longboard el mirador Waikiki. Está también Chapadmalal. Viajó por toda América. Acabó a dos cuadras de La Zurriola, frente a la plaza Cataluña. Y abrió Tripper. Para gente que va al mar, a la montaña. A ver las estrellas. Ropa de segunda mano. Ropa 'outdoor'. Ropa de autor. Porque tiene su línea de camisetas. (Tripper_Donostia).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  3. 3 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  6. 6 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  7. 7 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  8. 8

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10 El cirujano Julia%u0301n Bayo%u0301n explica el motivo de la transformación facial de Bradley Cooper: «Puede ser un arma de doble filo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «De a poco uno se va armando con las cosas que le gustan»

«De a poco uno se va armando con las cosas que le gustan»